सुबह-सुबह आप भी ऐसे उठते हैं, सावधान! आपकी ये आदतें बढ़ा सकती है Heart Attack का खतरा, जानें कैसे बचें

हमारे शरीर में एक 24 घंटे की सर्कैडियन रिदम होती है, यानी शरीर की अंदरूनी घड़ी। यह नींद, हार्मोन, BP, और दिल की धड़कन सब कंट्रोल करती है। हर सुबह, खासकर 6 से 10 बजे के बीच, शरीर खुद-ब-खुद कुछ बदलाव करता है। इसमें ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज होती है, स्ट्रेस हार्मोन (एड्रेनालिन) बढ़ जाता है। शरीर फाइट-ऑर-फ्लाइट मोड में आ जाता है। यानी सुबह आपका दिल पहले से ही हाई-एलर्ट मोड में होता है। ऐसे में अगर अलार्म अचानक तेज आवाज में बज जाए, तो दिल पर डबल झटका पड़ता है।