इन 6 आदतों को बदलकर रोक सकते हैं हार्ट अटैक, आज ही जान लीजिए

जयपुरPublished: Aug 05, 2023 04:58:30 pm Submitted by: Manoj Kumar

Heart attack can be prevented by changing these 6 habits : हार्ट अटैक पहले अधिक उम्र के लोगों से जुड़ी बीमारी थी लेकिन अब कम उम्र में भी हो रही है। आज के अंक में जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इससे बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है।

Heart attack can be prevented by changing these 6 habits