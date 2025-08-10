Heart Attack आने के एक महीने पहले मिलते हैं ये संकेत, ध्यान न दिया तो हो सकता है जानलेवा

Heart Attack Early Warning Signs: दिल का दौरा अक्सर अचानक और बिना किसी चेतावनी के होता नजर आता है लेकिन सचाई यह है कि शरीर दिल के दौरे से एक महीने पहले ही कुछ संकेत देना शुरू कर देता है। ये संकेत इतने सामान्य और हल्के हो सकते हैं कि लोग इन्हें आम थकान, तनाव या पाचन समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर इन्हें समय रहते पहचाना जाए तो दिल का बड़ा खतरा टाला जा सकता है। चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिससे बड़े खतरे को टाला जा सकता है।