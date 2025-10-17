Patrika LogoSwitch to English

Heart Attack New Treatment : AI ने खोले हार्ट अटैक ट्रीटमेंट के नए रास्ते, 10 देश के 6 लाख मरीजों पर शोध

AI Heart Disease Research: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने एक बार फिर मेडिकल साइंस की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम उठाया है। इस शोध में 10 देशों के 6 लाख से अधिक मरीजों के डेटा का विश्लेषण किया गया है, जिससे दिल की बीमारियों की रोकथाम और उपचार के नए उपाय सामने आए हैं।

Anamika Mishra

Oct 17, 2025

AI ने खोले हार्ट अटैक ट्रीटमेंट के नए रास्ते! (Image Source: Gemini AI)

Artificial Intelligence In Cardiology: हार्ट अटैक दुनिया की सबसे घातक बीमारियों से एक है। आजकल हार्ट अटैक के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ज्यूरिख विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन से पता चला है कि एआई मौजूदा तरीकों की तुलना में सबसे आम प्रकार के दिल के दौरे के लिए मरीजों के जोखिम का अधिक सटीक आकलन कर सकती है। इससे डॉक्टर मरीजों के लिए अधिक व्यक्तिगत उपचार संबंधी निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं।

कैथेटर के जरिए इलाज

दिल के दौरे का एक आम प्रकार एनएसटीई-एसीएस (Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome) होता है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टर अब तक एक खास स्कोरिंग सिस्टम पर भरोसा करते हैं, जिसे ग्रेस स्कोर (GRACE Score) कहा जाता है। इस स्कोर की मदद से डॉक्टर यह तय करते हैं कि मरीज को कितना खतरा है और कैथेटर के जरिए इलाज करने का सही समय क्या होगा। यह तरीका दुनियाभर में बहुत आम है और मेडिकल गाइडलाइनों में भी शामिल है। लेकिन, डॉक्टरों का कहना है कि यह स्कोरिंग सिस्टम हर मरीज की स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ पाता। हर मरीज का शरीर और बीमारी अलग होती है, इसलिए एक ही स्कोर से सभी की जटिलताओं को पकड़ पाना मुश्किल होता है।

6 लाख रोगियों का डेटा

द लैंसेट डिजिटल हेल्थ में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चलता है कि कई मरीजों को पुनर्वर्गीकृत करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसका दुनियाभर में दिल के दौरे के इलाज के तरीके पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। एनएसटीई-एसीएस में जोखिम मॉडलिंग पर अब तक के सबसे बड़े अध्ययन में, ज्यूरिख विश्वविद्यालय (यूजेडएच) के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय शोध दल ने 10 देशों के 6,00,000 से ज्यादा मरीजों के स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण किया।

डेटा विश्लेषण के लिए AI का उपयोग

उन्होंने ऐतिहासिक VERDICT परीक्षण से प्राप्त नैदानिक ​​परीक्षण डेटा का विश्लेषण करने के लिए AI का उपयोग किया और मॉडल को यह पहचानने में मदद की कि एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग सहित प्रारंभिक आक्रामक उपचार से किन रोगियों को सबसे अधिक लाभ होता है।

परिणाम

इस शोध में परिणाम चौंकाने वाले थे। जहां कुछ रोगियों को शुरुआती हस्तक्षेप से पर्याप्त लाभ हुआ , वहीं अन्य को बहुत कम या कोई लाभ नहीं हुआ," यूजेडएच के सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर कार्डियोलॉजी के प्रथम लेखक फ्लोरियन ए. वेन्जल कहते हैं, जो यूके में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में भी शोध करते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह दर्शाता है कि वर्तमान उपचार रणनीतियां कुछ मामलों में गलत रोगियों को लक्षित कर रही हो सकती हैं।

एआई कैसे कर सकता है दिल के दौरे का उपचार

वेन्जल के अनुसार, अध्ययन दर्शाता है कि कैसे एआई दिल के दौरे के उपचार को बदल सकता है, "क्लिनिकल परीक्षण के आंकड़ों का फिर विश्लेषण करके, हमारे मॉडल GRACE 3.0 ने यह पता लगाया कि प्रारंभिक आक्रामक उपचार से वास्तव में किसे लाभ होता है - और किसे नहीं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि हमें इन रोगियों के प्रबंधन के तरीके में बदलाव करना चाहिए।"

अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी देखभाल

अंतिम लेखक, थॉमस एफ. लूशर, जो ज्यूरिख स्थित सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर कार्डियोलॉजी और लंदन स्थित रॉयल ब्रॉम्प्टन एवं हेयरफील्ड अस्पतालों में शोध करते हैं, बताते हैं: "GRACE 3.0 सबसे आम प्रकार के दिल के दौरे के मरीजों के इलाज के लिए अब तक का सबसे उन्नत और व्यावहारिक उपकरण है।" नया स्कोर न केवल जोखिम का अधिक सटीक अनुमान लगाता है, बल्कि इसका उपयोग अधिक व्यक्तिगत उपचार निर्णयों को निर्देशित करने के लिए भी किया जा सकता है।

