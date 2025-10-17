Heart Attack New Treatment : AI ने खोले हार्ट अटैक ट्रीटमेंट के नए रास्ते, 10 देश के 6 लाख मरीजों पर शोध

दिल के दौरे का एक आम प्रकार एनएसटीई-एसीएस (Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome) होता है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टर अब तक एक खास स्कोरिंग सिस्टम पर भरोसा करते हैं, जिसे ग्रेस स्कोर (GRACE Score) कहा जाता है। इस स्कोर की मदद से डॉक्टर यह तय करते हैं कि मरीज को कितना खतरा है और कैथेटर के जरिए इलाज करने का सही समय क्या होगा। यह तरीका दुनियाभर में बहुत आम है और मेडिकल गाइडलाइनों में भी शामिल है। लेकिन, डॉक्टरों का कहना है कि यह स्कोरिंग सिस्टम हर मरीज की स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ पाता। हर मरीज का शरीर और बीमारी अलग होती है, इसलिए एक ही स्कोर से सभी की जटिलताओं को पकड़ पाना मुश्किल होता है।