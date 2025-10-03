चमत्कार! कार चलाते समय आया Heart Attack, कार्डियोलोजिस्ट की क्लीनिक के पास जाकर गाड़ी टकराई

ऐसे वक्त में कुछ ही मिनट होते हैं जब इंसान की जान बच सकती है। डॉ. तलरेजा ने तुरंत CPR (सीपीआर) देना शुरू किया। पूरे आठ मिनट तक वो लगातार सीपीआर करते रहे, जब तक एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। यही वे पल थे जिन्होंने जेफ की जान बचा ली। अस्पताल पहुंचने के बाद पता चला कि जेफ की विडो मेकर आर्टरी (LAD - Left Anterior Descending artery) करीब 95% ब्लॉक थी। यही वजह थी कि उन्हें हार्ट अटैक आया। अगर कुछ मिनट और देरी हो जाती तो शायद उनकी जान नहीं बचती। जेफ खुद को फिट मानते थे, वो मैराथन भी दौड़ चुके थे और रेगुलर एक्सरसाइज करते थे। लेकिन फैमिली हिस्ट्री की वजह से उनके दिल में ब्लॉकेज बन गए थे।