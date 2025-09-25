Heart Health : दिल की सेहत के जरूरी टेस्ट, लक्षण और बचाव के उपाय

Heart Health Essential Tests Symptoms Care Tips : आजकल दिल की बीमारियों को लेकर हर किसी के मन में कई सवाल उठते हैं। कोई पूछता है कि बेसिक हार्ट टेस्ट कौन-कौन से जरूरी हैं, तो किसी को ईसीजी और ईको टेस्ट का फर्क जानना है। कुछ लोग यह समझना चाहते हैं कि क्या सिर्फ ब्लड प्रेशर और शुगर देखकर दिल की सेहत का पता चल सकता है, जबकि कई लोग सांस फूलने या ब्लॉकेज जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। महिलाओं और पुरुषों में लक्षण अलग-अलग कैसे पहचाने जाएं, हार्ट अटैक के बाद क्या सावधानियां रखी जाएं, योग-प्राणायाम कितने असरदार हैं और परिवार में हार्ट डिजीज होने पर किन जांचों की जरूरत होती है—ये सब आम सवाल हर उम्र के लोगों को परेशान करते हैं। अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आरिफ से जानते हैं सभी सवालों के जवाब