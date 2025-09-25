Patrika LogoSwitch to English

Heart Health : दिल की सेहत के जरूरी टेस्ट, लक्षण और बचाव के उपाय

Basic heart tests for heart health : हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी टेस्ट, ईसीजी-ईको का अंतर, पुरुष-स्त्रियों में लक्षण, हल्के अटैक के बाद सावधानियां और हार्ट डिजीज रोकने के उपाय जानें।

भारत

Manoj Vashisth

Dr. Arif

Sep 25, 2025

Know essential heart tests

Heart Health Essential Tests Symptoms Care Tips : आजकल दिल की बीमारियों को लेकर हर किसी के मन में कई सवाल उठते हैं। कोई पूछता है कि बेसिक हार्ट टेस्ट कौन-कौन से जरूरी हैं, तो किसी को ईसीजी और ईको टेस्ट का फर्क जानना है। कुछ लोग यह समझना चाहते हैं कि क्या सिर्फ ब्लड प्रेशर और शुगर देखकर दिल की सेहत का पता चल सकता है, जबकि कई लोग सांस फूलने या ब्लॉकेज जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। महिलाओं और पुरुषों में लक्षण अलग-अलग कैसे पहचाने जाएं, हार्ट अटैक के बाद क्या सावधानियां रखी जाएं, योग-प्राणायाम कितने असरदार हैं और परिवार में हार्ट डिजीज होने पर किन जांचों की जरूरत होती है—ये सब आम सवाल हर उम्र के लोगों को परेशान करते हैं। अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आरिफ से जानते हैं सभी सवालों के जवाब

  • मेरी उम्र 62 साल है और मुझे जानना है कि हार्ट की बेसिक जांच के लिए कौन-कौन से टेस्ट जरूरी होते हैं?- रामकिशन यादव
  • मेरी उम्र 55 साल है और मुझे ई.सी.जी और ईको टेस्ट में क्या अंतर जानना है और इन्हें कब कराना चाहिए?- सुमित्रा देवीक्या सिर्फ ब्लड प्रेशर और शुगर देखकर दिल की सेहत का पता चल सकता है?- महेश सिंह
  • मेरी उम्र 40 साल है और मुझे अक्सर सांस फूलती है, खासकर चलते समय। क्या यह हार्ट प्रॉब्लम से जुड़ा लक्षण है?- विक्रम जैन
  • मेरी उम्र 38 साल है। क्या महिलाएं और पुरुषों में हार्ट डिजीज के लक्षण अलग-अलग होते हैं? अगर हां, तो कैसे पहचानें?- रीना शर्मा
  • अगर किसी को पहले हल्का हार्ट अटैक हो चुका है, तो आगे की जिंदगी में कौन-कौन सी सावधानियाँ सबसे ज़रूरी हैं?- गीता देवी
  • अगर ब्लॉकेज 40-50प्रतिशत है तो क्या दवा और लाइफस्टाइल से इसे कंट्रोल किया जा सकता है या हमेशा स्टेंट लगवाना पड़ता है?- किरण गुप्ता
  • क्या हार्ट डिजीज में योग और प्राणायाम वाकई मदद करते हैं या सिर्फ दवा ही असरदार होती है?- सुनीता चौधरी
  • मेरी उम्र 55 साल है और मुझे शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों की समस्या है। क्या इससे हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी रोकथाम कैसे कर सकती हूं?- सुमित्रा देवी
  • अगर परिवार में दिल की बीमारी रही है तो हमें कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए?- एक पाठक

