Hepatitis की समस्या हो सकती है जानलेवा – संभाल के रखें अपने ‘जिगर’ के टुकड़े को

जिगर का महत्व: हमारे शरीर का केंद्रीय अंग Importance of liver: The central organ of our body जिगर , जिसे अंग्रेजी में लिवर कहते हैं, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह अंग मेटाबॉलिज्म, एंजाइम उत्पादन और पाचन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बिना हमारे शरीर की कई क्रियाएं संभव नहीं हैं। इसलिए, इसे ‘जिगर का टुकड़ा’ कहकर हम अपने प्रियजन की महत्वपूर्णता और उसकी जरूरत को दर्शाते हैं

हेपेटाइटिस: जिगर से जुड़ा संक्रामक रोग Hepatitis: Infectious disease related to the liver ‘जिगर का टुकड़ा’ कहने का एक और कारण

‘जिगर का टुकड़ा’ कहने का एक और कारण हेपेटाइटिस जैसे रोग हो सकते हैं जो जिगर को प्रभावित करते हैं। आयुर्वेद फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉ. अभिषेक गुप्ता बताते हैं कि जब किसी बीमारी के अंत में ‘आइटिस’ आता है, तो वह सूजन या संक्रमण का संकेत होता है, जैसे नेफ्रैटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस आदि। इसी प्रकार, हेपेटाइटिस भी एक सूजन और संक्रमण से जुड़ी समस्या है जिसमें जिगर प्रभावित होता है।

Hepatitis : liver treatment with Ayurveda

हेपेटाइटिस के प्रकार और उनके प्रभाव हेपेटाइटिस वायरस के पांच मुख्य प्रकार हैं: ए, बी, सी, डी और ई। यह सभी प्रकार लिवर से संबंधित रोगों का कारण बनते हैं, लेकिन प्रत्येक का संक्रमण और प्रभाव अलग-अलग होता है।

हेपेटाइटिस ए Hepatitis A : बच्चों में अधिक फैलता है और संक्रमित पानी या खाने से फैलता है।



हेपेटाइटिस बी और सी Hepatitis B and C : बॉडी फ्लूइड के माध्यम से फैलते हैं और लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं।



हेपेटाइटिस डी Hepatitis D : केवल हेपेटाइटिस बी से संक्रमित लोगों में होता है।



हेपेटाइटिस ई Hepatitis E : वयस्कों में होता है और संक्रमित पानी या खाने से फैलता है।



हेपेटाइटिस से बचाव Prevention of Hepatitis : टीकाकरण और आयुर्वेदिक उपचार



हेपेटाइटिस से बचने का सबसे प्रभावी तरीका टीकाकरण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसे मान्यता देता है। इसके अलावा, आयुर्वेद में भी जिगर के स्वास्थ्य के लिए कई प्रभावी उपचार मौजूद हैं। डॉ. अभिषेक गुप्ता बताते हैं कि पंचकर्म एक विशेष उपचार प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शरीर में मौजूद दूषित चीजों को बाहर निकाला जाता है, जिससे शरीर का कायाकल्प होता है।