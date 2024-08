Herbal Remedy for Gout : बुजुर्गों के लिए हर्बल दवाई का चमत्कार, गाउट के दर्द से तुरंत मिलेगी राहत

एनबीआरआई-गाउट आउट: गाउट के लिए हर्बल समाधान NBRI-Gout Out: Herbal Remedy for Gout लखनऊ स्थित सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) ने ‘NBRI-Gout Out’ नामक एक हर्बल उत्पाद विकसित किया है, जो पांच औषधीय पौधों के संयोजन से बनाया गया है। इस हर्बल पूरक को ‘यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट स्कीम’ के तहत वित्तीय सहायता मिली है, और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एसईईडी डिवीजन द्वारा समर्थित किया गया है। यह हर्बल पूरक बुजुर्गों में गति को बहाल करने और दर्द, जोड़ों में कठोरता, और लालिमा जैसे लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है।



Herbal Remedy for Gout

शोध और विकास: प्रमुख वैज्ञानिकों का सहयोग Research and Development: Collaboration with leading scientists इस हर्बल उपाय को डॉ. अंकिता मिश्रा (प्रमुख शोधकर्ता) और डॉ. शरद श्रीवास्तव (प्रमुख वैज्ञानिक और प्रमुख) के मार्गदर्शन में फार्माकोग्नोसी डिवीजन में विकसित किया गया। अध्ययन में पाया गया कि यह हर्बल उत्पाद गाउट/गाउटी आर्थराइटिस में मानक दवा कोल्चीसिन के बराबर प्रभावी साबित हुआ।

जैव-प्रभावकारिता और सुरक्षा: जानवरों पर किए गए परीक्षण Bioefficacy and safety: animal tests एनबीआरआई-गाउट आउट (NBRI-Gout Out) की जैव-प्रभावकारिता का परीक्षण प्रयोगशाला में विभिन्न इन-विट्रो और इन-विवो परीक्षणों के माध्यम से किया गया। इसके अलावा, इस हर्बल पूरक की सुरक्षा और विषाक्तता का भी जानवरों पर परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि इससे रक्त में यूरिक एसिड का 80 प्रतिशत तक और सूजनकारक तत्वों का लगभग 70 प्रतिशत तक कमी आई।



सुलभ और पर्यावरण के अनुकूल: बाजार में आसानी से उपलब्ध सामग्री Accessible and eco-friendly: Ingredients easily available in the market यह पूरक पूरी तरह से पानी में घुलनशील है और इसमें कोई विलायक अवशेष नहीं होता। इसमें उपयोग की गई कच्ची सामग्री हर्बल दवा बाजार में आसानी से उपलब्ध है और यह जैव विविधता के लिए कोई खतरा नहीं है। उत्पाद को आयुष मोड में विकसित किया गया है, जो कि किफायती है, और दो कंपनियों ने इसके व्यावसायीकरण में रुचि दिखाई है।



गाउट के लक्षणों में सुधार: मौजूदा इलाज के साथ सहायक थेरेपी के रूप में उपयोगी Improvement in symptoms of gout: Useful as adjunctive therapy to existing treatment यह हर्बल उपचार गाउटी आर्थराइटिस (Gouty arthritis) , गाउटी फ्लेयर, प्रोफिलेक्सिस मामलों और गाउट के लक्षणों वाले अज्ञातहेतुक मामलों में सहायक थेरेपी के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में बाजार में कुछ हर्बल उत्पाद उपलब्ध हैं जो विशेष रूप से गाउटी आर्थराइटिस (Gouty arthritis) को लक्षित करते हैं। हालांकि, इनमें से कई उत्पादों का वैज्ञानिक सत्यापन नहीं होता और वे केवल पारंपरिक दावों पर आधारित होते हैं।

गाउट (Gout) रक्त सीरम में बढ़े हुए यूरिक एसिड के कारण होता है, जो 35 वर्ष से अधिक आयु के एक महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित करता है। एनबीआरआई-गाउट आउट जैसे हर्बल उत्पाद बुजुर्गों के जीवन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

