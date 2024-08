Hidden Side of Smartwatches : फिटनेस की दौड़ में चिंता: स्मार्टवॉच का अनदेखा साइड इफेक्ट

स्मार्टवॉच का बढ़ता चलन The growing trend of smartwatches स्मार्टवॉच (Smartwatch) और अन्य पहनने योग्य उपकरण, विशेष रूप से चिकित्सा-ग्रेड वाले, खासकर युवा पीढ़ी के बीच काफी लोकप्रिय हो गए हैं। ये उपकरण स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करने में सहायक होते हैं, लेकिन कभी-कभी इसके अत्यधिक उपयोग से नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं।

स्वास्थ्य डेटा की निरंतर निगरानी: एक शोध पर नजर Continuous monitoring of health data: A research look अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल में 16 जुलाई 2024 को प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि अतालता (Arrhythmia) या दिल की अनियमित धड़कन के मरीजों ने स्मार्टवॉच के माध्यम से अपनी स्थिति पर निगरानी की। अध्ययन में यह खुलासा हुआ कि इन उपकरणों के कारण उपयोगकर्ताओं ने अधिक चिंता और इलाज (Anxiety) की चिंताओं की रिपोर्ट की।

अनावश्यक तनाव और चिंता Unnecessary stress and anxiety स्मार्टवॉच (Smartwatch) का लगातार उपयोग करने वाले लगभग 20 प्रतिशत लोगों ने चिंता की शिकायत की, जिससे उन्होंने अपने डॉक्टरों से संपर्क किया। इसके परिणामस्वरूप, इन व्यक्तियों ने अधिक ईसीजी, ईकोकार्डियोग्राम और एएफ एब्लेशन जैसे परीक्षण कराए।

जानकारी का अधिक होना: एक दोधारी तलवार Information overload: A double-edged sword

Health Monitors or Anxiety Triggers The Hidden Side of Smartwatches जबकि स्मार्टवॉच (Smartwatch) और फिटबिट जैसी चिकित्सा-ग्रेड डिवाइ सें स्वास्थ्य की निगरानी के लिए प्रभावी हो सकती हैं, इनका अत्यधिक उपयोग उपयोगकर्ताओं को तनाव (Stress) का शिकार बना सकता है। विनायक अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर और हेड, नॉन-इनवेसिव कार्डियोलॉजी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, इन उपकरणों द्वारा प्रदान की गई अनफ़िल्टर्ड जानकारी का सही ढंग से विश्लेषण करने की क्षमता अधिकांश लोगों के पास नहीं होती।

संवेदनशीलता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं Sensitivities and health issues स्मार्टवॉच (Smartwatch) के माध्यम से हृदय गति की विविधता को लेकर सामान्य चिंताओं का सामना करना पड़ता है, जो कि कभी-कभी पैनिक अटैक्स और उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। इन संवेदनशील उपयोगकर्ताओं को अक्सर अत्यधिक परीक्षणों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे अंततः एक हाइपोकॉन्ड्रिएक व्यवहार उत्पन्न होता है।