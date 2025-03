त्वचा पर ये 6 लक्षण बता सकते हैं कि आपका Cholesterol बढ़ा हुआ है

कोलेस्ट्रॉल क्या है? What is cholesterol? हार्मोन उत्पादन: एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन के निर्माण में सहायक। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ है जो शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है। यह विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक होता है:एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन के निर्माण में सहायक।

सेल मेंब्रेन संरचना: कोशिकाओं की झिल्लियों को लचीला बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन डी संश्लेषण: सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर शरीर को विटामिन डी बनाने में मदद करता है।

पित्त एसिड निर्माण: वसा को पचाने में सहायक होता है। त्वचा पर हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण Signs of high cholesterol on the skin जैंथोमा (Xanthomas) त्वचा के नीचे पीले रंग की गांठें या फैटी जमा।

अक्सर आंखों, कोहनियों, घुटनों और जोड़ों के आसपास दिखाई देते हैं। जैंथेलाज्मा (Xanthelasma) पलकों के आसपास पीले रंग के चकत्ते। यह वसा जमा होने का संकेत है और हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकता है।

शोध से पता चला है कि यह उच्च कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हो सकता है। आर्कस सेनिलिस (Arcus Senilis) आंखों के चारों ओर ग्रे, सफेद या नीला छल्ला। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में सामान्य, लेकिन युवाओं में यह हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है।

सोरायसिस (Psoriasis) त्वचा पर लाल, परतदार धब्बे। यह ऑटोइम्यून रोग है, लेकिन उच्च कोलेस्ट्रॉल से भी इसका संबंध हो सकता है। फ्रैंक का संकेत (Frank’s Sign) कान की लोब पर तिरछी लकीर।

हाई कोलेस्ट्रॉल को प्रबंधित करने के उपाय Ways to Manage High Cholesterol लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएं यह टेस्ट LDL, HDL, कुल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की जांच करता है। कम से कम 8 घंटे का उपवास करने के बाद यह टेस्ट कराना चाहिए।

स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं संतृप्त वसा कम करें और अधिक फाइबर युक्त आहार लें। जई, दालें, हरी सब्जियां और फल खाएं। हेल्दी फैट जैसे नट्स, बीज और सैल्मन मछली का सेवन करें। नियमित व्यायाम करें सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली एक्सरसाइज करें।

पैदल चलें, दौड़ें या योग करें। धूम्रपान और शराब से बचें धूम्रपान से HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) कम हो सकता है और धमनी अवरुद्ध होने का खतरा बढ़ सकता है। अधिक शराब पीने से ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ सकता है।

चिकित्सीय उपचार लें अगर जीवनशैली में बदलाव पर्याप्त नहीं है, तो डॉक्टर स्टेटिन, फाइब्रेट्स या PCSK9 इनहिबिटर्स जैसी दवाएं दे सकते हैं। इज़ेटिमाइब नामक दवा भोजन से कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम कर सकती है।

हाई कोलेस्ट्रॉल अक्सर बिना लक्षणों के होता है, लेकिन त्वचा पर इसके कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण देखते हैं, तो डॉक्टर से परामर्श लें और उचित जांच कराएं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है।