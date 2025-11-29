Protein Intake Per Day: ज्यादा प्रोटीन आपकी किडनी को कर सकता है खराब! एक्सपर्ट्स से जानिए आपके शरीर के लिए कितना प्रोटीन है सही!

आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग बताते हैं कि आपको रोजाना आपको 150 ग्राम या उससे ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। लेकिन ये मात्रा बहुत ज्यादा है। हमारे शरीर को असल में उससे काफी कम प्रोटीन की जरूरत होती है। आप खुद भी आसानी से अपनी प्रोटीन की जरूरत पता कर सकते हैं। अपने कुल वजन को पाउंड में लें और उसे 0.36 से 0.45 तक की संख्या से गुणा करें अब जो संख्या आएगी,वो आपकी प्रोटीन की रोजाना की जरूरत (ग्राम में ) होगी। जैसे आपका वजन 110 पाउंड (लगभग 50 किलो) है, तो आपको रोजाना सिर्फ 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 150 ग्राम प्रोटीन खाना आपकी किडनी को खराब करेगा।