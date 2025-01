HMPV और RSV में क्या अंतर है? जानें लक्षण और बचाव के उपाय

एचएमपीवी क्या है? What is HMPV? एचएमपीवी को पहली बार 2001 में पहचाना गया था और यह वैश्विक स्तर पर श्वसन संक्रमण का एक प्रमुख कारण है। एचएमपीवी के लक्षण : Symptoms of HMPV यह वायरस श्वसन बूंदों और दूषित सतहों के संपर्क से फैलता है। इसके सामान्य लक्षण हैं:

नवजात और छोटे बच्चे

बुजुर्ग

कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले मरीज आरएसवी क्या है? What is RSV? आरएसवी 1950 के दशक से ज्ञात है और विशेष रूप से 2 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं में श्वसन संक्रमण का प्रमुख कारण है।

RSV से कौन प्रभावित हो सकता है? आरएसवी छोटे शिशुओं में अधिक गंभीर हो सकता है और ब्रोंकियोलाइटिस या न्यूमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ सकती है। समय से पहले जन्मे शिशु

हृदय या फेफड़ों की जन्मजात बीमारियों वाले बच्चे

पुरानी बीमारियों से ग्रस्त वयस्क एचएमपीवी और आरएसवी में क्या अंतर है?

दोनों संक्रमणों में समानताएं होने के बावजूद, इनके बीच कई अंतर हैं:

1. कारण बनने वाला वायरस एचएमपीवी: ह्यूमन मेटापनेउमोवायरस

आरएसवी: रेस्पिरेटरी सिंकिशियल वायरस 2. प्रभावित जनसंख्या दोनों वायरस समान समूहों को प्रभावित करते हैं, लेकिन आरएसवी छोटे शिशुओं में अधिक और गंभीर होता है। 3. मौसमी प्रभाव एचएमपीवी: देर सर्दियों और शुरुआती वसंत में चरम पर होता है।

आरएसवी: पतझड़ और शुरुआती सर्दियों में अधिक फैलता है। 4. गंभीरता आरएसवी: शिशुओं में अधिक गंभीर जटिलताओं का कारण बनता है।

एचएमपीवी: आमतौर पर हल्का होता है, लेकिन जोखिम समूहों में गंभीर हो सकता है। 5. निदान दोनों के लिए सटीक पहचान के लिए पीसीआर या एंटीजन परीक्षण की आवश्यकता होती है।

एचएमपीवी और आरएसवी से बचाव के उपाय Preventive measures against HMPV and RSV साफ-सफाई का ध्यान रखें साबुन और पानी से हाथ धोएं। संपर्क से बचाव संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। सतहों को साफ करें रोजमर्रा की उपयोग की जाने वाली सतहों को साफ करें। मास्क पहनें भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क का उपयोग करें। बीमार होने पर घर पर रहें लक्षण दिखने पर सार्वजनिक स्थानों से बचें। एचएमपीवी और आरएसवी का इलाज



इन संक्रमणों के लिए कोई विशेष एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। उपचार लक्षणों को कम करने और सहायक देखभाल पर केंद्रित होता है।