घर में छिपकलियों से परेशान हो चुके हैं तो भगाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय

जयपुरPublished: Jul 14, 2023 10:24:31 am Submitted by: Manoj Kumar

Home remedies to get rid of lizards : अच्छी सेहत के लिए जरूरी है आपका घर और खास तोतोर पर घर की रसोई साफ सुथरी हो। । हर इंसान चाहता है कि उसका घर साफ सुथरा रहे और कीड़े मकोड़ों औऱ छिपकलियों का वहां नामों निशान न हो। लेकिन फिर भी छिपकलियां घर में घुस आती है।

Home remedies to get rid of lizards छिपकली को घर से भगाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय अच्छी सेहत के लिए जरूरी है आपका घर और खास तोतोर पर घर की रसोई साफ सुथरी हो। । हर इंसान चाहता है कि उसका घर साफ सुथरा रहे और कीड़े मकोड़ों औऱ छिपकलियों का वहां नामों निशान न हो। लेकिन फिर भी छिपकलियां घर में घुस आती है। कुछ लोग इनसे डर जाते हैं तो कुछ लोगोंं को छिपकली देखकर घृणा हो जाती है। छिपकली से हर किसी को डर लगता है। आमतौर पर इसे घर की दीवारों पर, किचन , लिविंग रूम की दीवारों और ट्यूब लाइटाें के पीछे देखा जा सकता है। खासतौर से गर्मी के दिनों में ये हर जगह आंतक मचाती हैं। लेकिन आपको बता दें कि छिपकली केवल डराती नहीं है, ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।