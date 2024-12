Health insurance plan : अपना परफेक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे चुनें? जानिए क्या हैं HMO, PPO, EPO, POS

How to choose your perfect health insurance plan : भारत में स्वास्थ्य बीमा उद्योग तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ती चिकित्सा लागत और बीमारियों से बचाव के लिए वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। जैसे-जैसे अधिक लोग अपने और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य कवरेज की अहमियत समझ रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की मांग में भी इजाफा हो रहा है।