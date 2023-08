एक्सीडेंट में पहले 10 मिनट होते हैं बेहद खतरनाक, इस तरह बचाई जा सकती है जान

How to save someone's life after an accident, understand trauma : देश में ट्रॉमा के कारण होने वाली मृत्यु अन्य मौतों से अधिक होती हैं। आंकड़ों की बात करें तो हर वर्ष करीब 4.5 लाख मौतें, एक्सीडेंट्स के कारण होती हैं। इनमें से करीब दो लाख युवा होते हैंं, जिनकी उम्र 20-40 वर्ष के बीच होती है। वहीं, हर वर्ष करीब एक लाख लोग ट्रॉमा के चलते स्थाई रूप से दिव्यांग हो जाते हैं।

How to save someone's life after an accident, understand trauma

