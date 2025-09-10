Blood Test for Cancer : खून की जांच से 10 साल पहले पकड़े जाएंगे कैंसर

Blood Test for Cancer : संयुक्त राज्य अमेरिका में, मानव पेपिलोमावायरस (एचपीवी) लगभग 70% सिर और गर्दन के कैंसर का कारण बनता है जिससे यह इस वायरस से होने वाला सबसे आम कैंसर बन गया है। और यह हर साल तेजी से बढ़ रही है। इस कैंसर को विशेष रूप से बड़ा बनाने वाली बात यह है कि एचपीवी से जुड़े सिर और गर्दन के कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग परीक्षण उपलब्ध नहीं है। इसलिए अक्सर रोगियों का इलाज तब होता है जब ट्यूमर अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है, जिससे लक्षण उत्पन्न होते हैं और लिम्फ नोड्स तक फैल जाता है। अगर बीमारी की जांच समय रहते हो जाए, तो मरीज को इलाज के ज्यादा अच्छे विकल्प मिल सकते हैं और ठीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। मास जनरल ब्रिघम के शोधकर्ताओं ने अब एक ऐसा परीक्षण विकसित किया है जो लक्षण प्रकट होने से 10 साल पहले एचपीवी से जुड़े सिर और गर्दन के कैंसर की पहचान करने में मदद कर सकता है। नए अध्ययन के निष्कर्ष राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के जर्नल में प्रकाशित हुए हैं।
शोधकर्ताओं ने एक एचपीवी-डीपसीक परीक्षण विकसित किया है, जो एक ब्लड बेस्ड कैंसर पहचान टेस्ट है जो एचपीवी से जुड़े सिर और गर्दन के कैंसर की जांच में क्रांति ला सकता है। यह नया लिक्विड बायोप्सी उपकरण कैंसर का पहले पता लगा सकता है, जिससे उपचार की सफलता बढ़ सकती है और कम गहन उपचार की आवश्यकता हो सकती है। हमारा अध्ययन पहली बार दर्शाता है कि हम बिना लक्षण वाले व्यक्तियों में एचपीवी से जुड़े कैंसर का सटीक पता लगा सकते हैं, इससे कई साल पहले कि उन्हें कैंसर का पता चले।
मुख्य लेखक और सिर-गले के कैंसर सर्जन डॉ. डैनियल एल. फेडेन, जो मास जनरल ब्रिघम हेल्थकेयर सिस्टम से जुड़े हैं और मास आई एंड ईयर में माइक टोथ हेड एंड नेक कैंसर रिसर्च सेंटर का नेतृत्व करते हैं ने एक बयान में कहा, जब तक मरीज कैंसर के लक्षणों के साथ हमारे क्लीनिक में आते हैं तब तक उन्हें ऐसे उपचारों की आवश्यकता होती है जो गंभीर, जीवन भर के साइड इफेक्ट्स के कारण बनते हैं। हमें उम्मीद है कि एचपीवी-डीपसीक जैसे उपकरण हमें इन कैंसरों का उनके शुरुआती चरणों में ही पता लगाने में मदद करेंगे, जिससे मरीजों के परिणामों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
नया ब्लड टेस्ट, जिसका नाम HPV-डीपसीक है, खून में घूम रहे कैंसर से जुड़े एचपीवी डीएनए के छोटे-छोटे टुकड़ों को पकड़ सकता है। यह जीनोम सीक्वेंसिंग नाम की आधुनिक तकनीक से काम करता है। पिछले रिसर्च में पाया गया कि यह टेस्ट कैंसर की पहचान करने में 99% तक सही साबित हुआ। सबसे अच्छी बात यह है कि यह टेस्ट अब तक के सभी पुराने तरीकों से ज्यादा भरोसेमंद निकला।
एचपीवी-डीपसीक की एचपीवी-संबंधित सिर और गर्दन के कैंसर का निदान से बहुत पहले पता लगाने में प्रभावशीलता का और अधिक अध्ययन करने के लिए, शोधकर्ताओं ने मास जनरल ब्रिघम बायोबैंक से 56 नमूनों का परीक्षण किया। इनमें से 28 नमूने उन लोगों से एकत्र किए गए थे जिन्हें वर्षों बाद एचपीवी-संबंधित सिर और गर्दन का कैंसर हुआ, और 28 नमूने स्वस्थ व्यक्तियों से।
नए टेस्ट ने उन मरीजों के खून के 28 नमूनों में से 22 में कैंसर से जुड़े एचपीवी डीएनए को पकड़ लिया, जिन्हें बाद में कैंसर हुआ। वहीं 28 स्वस्थ लोगों के खून में यह डीएनए बिल्कुल नहीं मिला। इससे साफ है कि टेस्ट बहुत सटीक है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि खून के नमूनों में कैंसर का संकेत 7.8 साल पहले ही मिल गया था। शोधकर्ताओं ने मशीन लर्निंग की मदद से टेस्ट को और बेहतर बनाया, जिससे यह 28 में से 27 मामलों में सही निकला जब सैंपल कैंसर की पहचान से 10 साल पहले लिए गए थे।