Blood Test for Cancer : खून की जांच से 10 साल पहले पकड़े जाएंगे कैंसर

Blood Test for Cancer : संयुक्त राज्य अमेरिका में, मानव पेपिलोमावायरस (एचपीवी) लगभग 70% सिर और गर्दन के कैंसर का कारण बनता है जिससे यह इस वायरस से होने वाला सबसे आम कैंसर बन गया है। और यह हर साल तेजी से बढ़ रही है। इस कैंसर को विशेष रूप से बड़ा बनाने वाली बात यह है कि एचपीवी से जुड़े सिर और गर्दन के कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग परीक्षण उपलब्ध नहीं है। इसलिए अक्सर रोगियों का इलाज तब होता है जब ट्यूमर अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है, जिससे लक्षण उत्पन्न होते हैं और लिम्फ नोड्स तक फैल जाता है। अगर बीमारी की जांच समय रहते हो जाए, तो मरीज को इलाज के ज्यादा अच्छे विकल्प मिल सकते हैं और ठीक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। मास जनरल ब्रिघम के शोधकर्ताओं ने अब एक ऐसा परीक्षण विकसित किया है जो लक्षण प्रकट होने से 10 साल पहले एचपीवी से जुड़े सिर और गर्दन के कैंसर की पहचान करने में मदद कर सकता है। नए अध्ययन के निष्कर्ष राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के जर्नल में प्रकाशित हुए हैं।