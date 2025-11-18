Humane Sagar Death Reason: 35 की उम्र में फेमस सिंगर की दर्दनाक मौत, ACLF, MODS जैसी 5 से अधिक बीमारियों के कारण गई जान, जानिए क्या है ये

Singer dies due to multiple diseases|फोटो सोर्स – Patrika.com
Humane Sagar Death Reason: सिर्फ 35 की उम्र में एक पॉपुलर सिंगर हुमाने सागर (Humane Sagar Death) की अचानक मौत ने उनके फैंस और इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है। वे पिछले तीन दिनों से AIIMS भुवनेश्वर में भर्ती थे, जहां डॉक्टर उनकी स्थिति संभालने की लगातार कोशिश कर रहे थे। बावजूद इसके उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ।डॉक्टरों का कहना है कि सिंगर को एक नहीं, बल्कि ACLF और MODS जैसी कई गंभीर बीमारियों ने एक साथ जकड़ लिया था, जिसके कारण उनके ऑर्गन्स तेजी से फेल होने लगे। ऐसी मेडिकल स्थितियां कितनी खतरनाक होती हैं और कैसे कुछ ही समय में मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है,आइए जानते हैं इन जानलेवा कंडीशंस के बारे में।
AIIMS भुवनेश्वर के डॉक्टर श्रीकांत बेहरा ने मीडिया रिपोर्टर्स को बताया कि ह्यूमन सागर को 14 नवंबर को अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों के अनुसार, सिंगर को एक नहीं, बल्कि ACLF और MODS जैसी कई गंभीर बीमारियों ने एक साथ जकड़ लिया था, जिसके कारण उनके ऑर्गन्स तेजी से फेल होने लगे।डॉक्टरों ने बताया कि सभी तरह की मेडिकल सपोर्ट देने के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और 17 नवंबर की रात 9:08 बजे उनका देहांत हो गया।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने उनकी मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि ह्यूमन सागर का जाना ओडिया संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी नेता बैजयंत पांडा ने भी सोशल मीडिया पर शोक जताया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।
हुमाने सागर का जन्म 25 नवंबर 1990 को टिटलागढ़ (बोलांगीर) में हुआ था। उनका परिवार पीढ़ियों से संगीत से जुड़ा था, इसलिए बचपन से ही उनके अंदर संगीत के प्रति गहरा लगाव था।
वे पहली बार लोगों की नजर में तब आए जब उन्होंने 2012 में ‘वॉइस ऑफ ओडिशा सीजन–2’ जीतकर अपनी प्रतिभा का दमदार परिचय दिया। साल 2015 में फिल्म Ishq Tu Hi Tu से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की, और उनका यह गाना सुपरहिट साबित हुआ। इसी सफलता के बाद वे ओडिया संगीत जगत में रातों-रात स्टार बन गए। आने वाले वर्षों में उनकी आवाज ने लगातार ओडिशा के लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली और वे इंडस्ट्री के सबसे पसंद किए जाने वाले सिंगर्स में शामिल हो गए।
