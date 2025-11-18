Humane Sagar Death Reason: 35 की उम्र में फेमस सिंगर की दर्दनाक मौत, ACLF, MODS जैसी 5 से अधिक बीमारियों के कारण गई जान, जानिए क्या है ये

Humane Sagar Death Reason: सिर्फ 35 की उम्र में एक पॉपुलर सिंगर हुमाने सागर (Humane Sagar Death) की अचानक मौत ने उनके फैंस और इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है। वे पिछले तीन दिनों से AIIMS भुवनेश्वर में भर्ती थे, जहां डॉक्टर उनकी स्थिति संभालने की लगातार कोशिश कर रहे थे। बावजूद इसके उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ।डॉक्टरों का कहना है कि सिंगर को एक नहीं, बल्कि ACLF और MODS जैसी कई गंभीर बीमारियों ने एक साथ जकड़ लिया था, जिसके कारण उनके ऑर्गन्स तेजी से फेल होने लगे। ऐसी मेडिकल स्थितियां कितनी खतरनाक होती हैं और कैसे कुछ ही समय में मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है,आइए जानते हैं इन जानलेवा कंडीशंस के बारे में।