Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Humane Sagar Death Reason: 35 की उम्र में फेमस सिंगर की दर्दनाक मौत, ACLF, MODS जैसी 5 से अधिक बीमारियों के कारण गई जान, जानिए क्या है ये

Humane Sagar Death Reason: सिर्फ 35 की उम्र में एक पॉपुलर सिंगर हुमाने सागर की अचानक मौत। वे पिछले तीन दिनों से AIIMS भुवनेश्वर में भर्ती थे, जहां डॉक्टर उनकी स्थिति संभालने की लगातार कोशिश कर रहे थे। बावजूद इसके उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 18, 2025

Singer dies due to multiple diseases,Famous singer death at 35,Organ failure in young age,

Singer dies due to multiple diseases|फोटो सोर्स – Patrika.com

Humane Sagar Death Reason: सिर्फ 35 की उम्र में एक पॉपुलर सिंगर हुमाने सागर (Humane Sagar Death) की अचानक मौत ने उनके फैंस और इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है। वे पिछले तीन दिनों से AIIMS भुवनेश्वर में भर्ती थे, जहां डॉक्टर उनकी स्थिति संभालने की लगातार कोशिश कर रहे थे। बावजूद इसके उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ।डॉक्टरों का कहना है कि सिंगर को एक नहीं, बल्कि ACLF और MODS जैसी कई गंभीर बीमारियों ने एक साथ जकड़ लिया था, जिसके कारण उनके ऑर्गन्स तेजी से फेल होने लगे। ऐसी मेडिकल स्थितियां कितनी खतरनाक होती हैं और कैसे कुछ ही समय में मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है,आइए जानते हैं इन जानलेवा कंडीशंस के बारे में।

डॉक्टरों ने बताई जान जाने की वजह


AIIMS भुवनेश्वर के डॉक्टर श्रीकांत बेहरा ने मीडिया रिपोर्टर्स को बताया कि ह्यूमन सागर को 14 नवंबर को अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों के अनुसार, सिंगर को एक नहीं, बल्कि ACLF और MODS जैसी कई गंभीर बीमारियों ने एक साथ जकड़ लिया था, जिसके कारण उनके ऑर्गन्स तेजी से फेल होने लगे।डॉक्टरों ने बताया कि सभी तरह की मेडिकल सपोर्ट देने के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और 17 नवंबर की रात 9:08 बजे उनका देहांत हो गया।

ACLF, MODS और कई गंभीर बीमारियों ने ली जान

  • दोनो फेफड़ों में निमोनिया (Bilateral Pneumonia)
  • पुरानी लीवर बीमारी का अचानक बिगड़ जाना (ACLF – Acute on Chronic Liver Failure )
  • दिल की मांसपेशियों की कमजोरी (Dilated Cardiomyopathy)
  • कई अंगों का काम करना बंद करना (MODS – Multi Organ Dysfunction Syndrome )
  • दवाइयों के बावजूद ठीक न होने वाली शॉक की स्थिति ( Refractory Shock )
  • गंभीर सांस विफलता (Severe Respiratory Failure)
  • किडनी का पूरी तरह से काम बंद कर देना (Anuric Acute Kidney Injury)
  • दिमागी स्थिति बिगड़ना ( Encephalopathy)
  • लीवर संबंधी गंभीर समस्या ( Hepatopathy )
  • प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम होना ( Thrombocytopenia)
  • खून का थक्का न बन पाना (Coagulopathy )

शोक संवेदनाए

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने उनकी मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि ह्यूमन सागर का जाना ओडिया संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी नेता बैजयंत पांडा ने भी सोशल मीडिया पर शोक जताया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

कौन थे हुमाने सागर?

हुमाने सागर का जन्म 25 नवंबर 1990 को टिटलागढ़ (बोलांगीर) में हुआ था। उनका परिवार पीढ़ियों से संगीत से जुड़ा था, इसलिए बचपन से ही उनके अंदर संगीत के प्रति गहरा लगाव था।

करियर की शुरुआत

वे पहली बार लोगों की नजर में तब आए जब उन्होंने 2012 में ‘वॉइस ऑफ ओडिशा सीजन–2’ जीतकर अपनी प्रतिभा का दमदार परिचय दिया। साल 2015 में फिल्म Ishq Tu Hi Tu से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की, और उनका यह गाना सुपरहिट साबित हुआ। इसी सफलता के बाद वे ओडिया संगीत जगत में रातों-रात स्टार बन गए। आने वाले वर्षों में उनकी आवाज ने लगातार ओडिशा के लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली और वे इंडस्ट्री के सबसे पसंद किए जाने वाले सिंगर्स में शामिल हो गए।

ये भी पढ़ें

Pankaj Dheer Death: महाभारत के कर्ण ‘पंकज धीर’ की इस दुर्लभ मंदिर में होती है पूजा, 8 फुट ऊंची प्रतिमा की होती है अराधना
धर्म-कर्म
Actor Cancer Death news, bollywood death news, cancer news, Mahabharat Fame Karna death, Pankaj Dheer, Pankaj Dheer death news, Pankaj Dheer Death Reason,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Nov 2025 11:02 am

Published on:

18 Nov 2025 10:52 am

Hindi News / Health / Humane Sagar Death Reason: 35 की उम्र में फेमस सिंगर की दर्दनाक मौत, ACLF, MODS जैसी 5 से अधिक बीमारियों के कारण गई जान, जानिए क्या है ये

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

पेट साफ नहीं होता और Digestion हमेशा स्लो? जानें कौन-सी Vitamin Deficiencies को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Constipation vitamin deficiency, Vitamin D deficiency symptoms, Vitamin B12 deficiency digestion,
स्वास्थ्य

युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रहा है कोलोरेक्टल कैंसर? 24 साल की रिसर्च और डॉक्टरों ने खोले चौंकाने वाले राज

Colorectal Cancer in Young Adults
स्वास्थ्य

Eye Screening : महिलाओं और बुजुर्गों के मिट गए फिंगर प्रिंट, आंख स्क्रीनिंग कर बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड

काम वाली महिलाओं, बुजुर्गों के हाथों की उंगलियां घिसने से लकीर मिट रही है। अब मशीन में फिंगर प्रिंट्स नहीं आ रहे है, जिससे आयुष्मान कार्ड बनाने में परेशानी हो रही है। ऐसी महिलाओं के जिला अस्पताल में आंख स्क्रीनिंग करने वाली मशीन से आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं।
बालोद

Bad Morning Breath: क्या आपकी सुबह की बदबू सामान्य है या Infection का संकेत? पहचानें फर्क और बचाव के तरीके

Gum infection bad breath, Morning breath remedies,
स्वास्थ्य

Grey Hair: क्या एक सफेद बाल उखाड़ने से बढ़ जाते हैं कई और? डॉक्टर ने दिया साफ जवाब

hair ageing signs, grey hair expert advice, grey hair care tips,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.