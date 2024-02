छोटे कद वालों को बड़े होने पर हो सकता है ये दो गंभीर बीमारियों का खतरा

Hypertension and Heart Disease : मां और उनके बच्चों में साझा जोखिम वाले जीन के चलते जन्म के समय अगर वजन बढ़ा हुआ रहा तो बड़े होने के बाद दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि छोटे कद के पैदा हुए लोगों में बड़े होने पर हाइपरटेंशन और हृदय रोग विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।

If you have small height may face hypertension and heart disease