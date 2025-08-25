खुशखबरी! बीपी, शुगर, कैंसर की महंगी दवाईयां होगीं सस्ती, मेडिकल एसोसिएशन ने कही ये बात

IMA Welcomes GST Reduction: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने जीएसटी परिषद के फैसले का स्वागत किया है जिसमें कैंसर और अन्य महत्वपूर्ण दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कम करने का निर्णय लिया गया है। आईएमए का कहना है कि इस कदम से मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवा अधिक किफायती और सुलभ होगी।
सरकार ने योजना बनाई है कि कैंसर और अन्य जरूरी दवाओं पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए और कुछ मामलों में इसे पूरी तरह हटा दिया जाए। दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर भी छूट पर विचार किया जा रहा है।
आईएमए ने सरकार और जीएसटी परिषद से अपील की है कि जीवनरक्षक दवाओं जैसे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और लक्षित चिकित्सा की दवाओं, इंसुलिन और ओरल एजेंट पर पूरी तरह जीएसटी छूट दी जाए। इसके अलावा उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, क्रोनिक किडनी रोग, अस्थमा, थायरॉइड विकार और गंभीर संक्रमण की दवाओं पर भी छूट दी जानी चाहिए।
आईएमए ने मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी में कमी करने की सिफारिश की है ताकि अस्पताल और क्लीनिक के संचालन खर्च में कमी आए और इलाज सस्ता हो सके। इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती के लिए बेड पर जीएसटी हटाने और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट देने का भी सुझाव दिया गया है।
आईएमए का कहना है कि इन उपायों से मरीजों पर आर्थिक बोझ कम होगा और स्वास्थ्य बीमा अधिक लोगों तक पहुंचेगा। इससे पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और किफायती इलाज सुनिश्चित किया जा सकेगा।