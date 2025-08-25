खुशखबरी! बीपी, शुगर, कैंसर की महंगी दवाईयां होगीं सस्ती, मेडिकल एसोसिएशन ने कही ये बात

आईएमए ने सरकार और जीएसटी परिषद से अपील की है कि जीवनरक्षक दवाओं जैसे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और लक्षित चिकित्सा की दवाओं, इंसुलिन और ओरल एजेंट पर पूरी तरह जीएसटी छूट दी जाए। इसके अलावा उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, क्रोनिक किडनी रोग, अस्थमा, थायरॉइड विकार और गंभीर संक्रमण की दवाओं पर भी छूट दी जानी चाहिए।