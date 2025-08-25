Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

खुशखबरी! बीपी, शुगर, कैंसर की महंगी दवाईयां होगीं सस्ती, मेडिकल एसोसिएशन ने कही ये बात

IMA Welcomes GST Reduction: आईएमए ने कैंसर और आवश्यक दवाओं पर जीएसटी में कटौती के जीएसटी परिषद के फैसले का स्वागत किया है। इससे इलाज सस्ता होगा और मरीजों की पहुंच आसान होगी।

भारत

Rahul Yadav

Aug 25, 2025

IMA Welcomes GST Reduction
IMA Welcomes GST Reduction (Image: Freepik)

IMA Welcomes GST Reduction: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने जीएसटी परिषद के फैसले का स्वागत किया है जिसमें कैंसर और अन्य महत्वपूर्ण दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कम करने का निर्णय लिया गया है। आईएमए का कहना है कि इस कदम से मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवा अधिक किफायती और सुलभ होगी।

जीएसटी दरों में कमी की योजना

सरकार ने योजना बनाई है कि कैंसर और अन्य जरूरी दवाओं पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाए और कुछ मामलों में इसे पूरी तरह हटा दिया जाए। दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर भी छूट पर विचार किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Moon and Blood Sugar : चांद की कलाओं से क्या है ब्लड शुगर का कनेक्शन? यहां समझें
स्वास्थ्य
blood sugar level, phases of moon effect on blood sugar

आईएमए की मांगें

आईएमए ने सरकार और जीएसटी परिषद से अपील की है कि जीवनरक्षक दवाओं जैसे कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और लक्षित चिकित्सा की दवाओं, इंसुलिन और ओरल एजेंट पर पूरी तरह जीएसटी छूट दी जाए। इसके अलावा उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, क्रोनिक किडनी रोग, अस्थमा, थायरॉइड विकार और गंभीर संक्रमण की दवाओं पर भी छूट दी जानी चाहिए।

मेडिकल उपकरणों और अस्पताल खर्च में राहत

आईएमए ने मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी में कमी करने की सिफारिश की है ताकि अस्पताल और क्लीनिक के संचालन खर्च में कमी आए और इलाज सस्ता हो सके। इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती के लिए बेड पर जीएसटी हटाने और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट देने का भी सुझाव दिया गया है।

स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर पहुंच

आईएमए का कहना है कि इन उपायों से मरीजों पर आर्थिक बोझ कम होगा और स्वास्थ्य बीमा अधिक लोगों तक पहुंचेगा। इससे पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और किफायती इलाज सुनिश्चित किया जा सकेगा।

ये भी पढ़ें

Vitamin Deficiency: बिना चोट के नील पड़ते हैं? जानिए शरीर में किन विटामिन्स की कमी हो सकती
लाइफस्टाइल
Bina chot lage neel padna, health warning, How to heal a bruise,What are bruises caused, health news,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

25 Aug 2025 05:22 pm

Hindi News / Health / खुशखबरी! बीपी, शुगर, कैंसर की महंगी दवाईयां होगीं सस्ती, मेडिकल एसोसिएशन ने कही ये बात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.