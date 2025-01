Increase immunity in winter : सर्दियों में प्राकृतिक तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाने के 5 आसान उपाय

Increase immunity in winter : आंवला: विटामिन C का खजाना आंवला, जिसे भारतीय आंवले के नाम से जाना जाता है, में विटामिन C की मात्रा संतरे से 20 गुना अधिक होती है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को डिटॉक्स करता है और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है।

कैसे करें इस्तेमाल? कच्चे आंवले को नमक के साथ खाएं।

आंवले का जूस या चटनी बनाएं।

आंवले का पाउडर दाल या सब्जियों में डालें। Increase immunity in winter : हल्दी: शरीर का प्राकृतिक रक्षक भारतीय रसोई में हल्दी को औषधि का दर्जा दिया गया है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर को संक्रमणों से बचाने में मदद करते हैं।

Increase immunity in winter : अदरक: पाचन तंत्र का साथी अदरक, जिसे अदरक कहा जाता है, में जिंजरोल नामक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है। यह गले की खराश से राहत देता है और आंतों को स्वस्थ रखता है।

कैसे करें इस्तेमाल? अदरक को करी, सूप या अचार में डालें।

अदरक के रस को शहद के साथ मिलाकर पिएं। लहसुन: प्राकृतिक एंटीबायोटिक

लहसुन में मौजूद एलिसिन एक सल्फर यौगिक है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। यह वायरस, फंगस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है।

Increase immunity in winter : प्रोबायोटिक्स: अच्छे बैक्टीरिया का स्रोत

प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और इम्यूनिटी को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। दही, इडली, डोसा, किमची और कांजी जैसे फर्मेंटेड फूड्स इसके बेहतरीन स्रोत हैं।