भारत ने पोलियो मुक्त होने का एक दशक पूरा किया: यात्रा पर एक नज़र

India polio-free 10 years : भारत ने बुधवार को पोलियो मुक्त होने का एक दशक पूरा कर लिया, जो देश में स्वास्थ्य सेवा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। साथ ही यह अन्य बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में भी मददगार है।

India completes a decade of being polio free: A look at the journey