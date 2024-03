India low fertility rate : भारत में घटती प्रजनन दर: चिंता का विषय या आधुनिकता की निशानी?

जयपुरPublished: Mar 28, 2024 10:01:05 am Submitted by: Manoj Kumar

Decline in fertility rate in India is a matter of concern : भारत में घटती प्रजनन दर चिंता का विषय, विशेषज्ञों का कहना है - शिक्षा, करियर और शहरीकरण को ध्यान में रखना होगा भारत में प्रजनन दर में गिरावट चिंता का विषय है और इसे शहरीकरण, शिक्षा और महिला सशक्तीकरण जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए ठीक से संबोधित किया जाना चाहिए, जैसा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा।

Decline in fertility rate in India is a matter of concern

Decline in fertility rate in India is a matter of concern : भारत में प्रजनन दर (Fertility rate) में गिरावट चिंता का विषय है और इसे शहरीकरण, शिक्षा और महिला सशक्तीकरण जैसे कारकों को ध्यान में रखकर ठीक से संबोधित किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुधवार को कहा।

घटती प्रजनन दर चिंता का विषय Declining fertility rate a matter of concern हाल ही में लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (Fertility rate) 1950 में 6.18 से घटकर 2021 में 1.91 हो गई है। अध्ययन में भविष्यवाणी की गई है कि यह 2050 तक घटकर 1.3 और 2100 तक 1.04 तक गिर सकती है।

कम प्रजनन दर का कारण Cause of low fertility rate

Gurugram के बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ की वरिष्ठ सलाहकार डॉ राचिता मुंजाल ने IANS को बताया, शिक्षा, धार्मिक मान्यताएं और गर्भनिरोधक प्रचलन दर (सीपीआर) सहित कई कारक देश की कुल प्रजनन दर को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, विवाह और प्रसव में देरी और छोटे परिवार के आकार, वित्तीय स्वतंत्रता, अधिक से अधिक महिलाएं मातृत्व ओवर करियर का चुनाव करने के सामाजिक मानदंडों में बदलाव भी कम प्रजनन दर (Fertility rate) का कारण बनते हैं।



डॉक्टर ने कहा कि प्रजनन दर (Fertility rate) में कमी के अन्य कारणों में मोटापा, तनाव, धूम्रपान, प्रदूषण और अस्वस्थ जीवनशैली का बढ़ता स्तर शामिल है। बांझपन प्रसव की उम्र में देरी और गर्भधारण की संभावना को कम करके कुल प्रजनन दर (Fertility rate) को प्रभावित कर सकता है। टीएफआर को एक महिला के जीवनकाल में पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। "डॉ राचिता ने कहा, बांझपन और संबंधित जटिलताओं का मनोवैज्ञानिक प्रभाव जोड़ों को परिवार नियोजन पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे संभवतः कम बच्चे पैदा हो सकते हैं। बांझपन और प्रजनन उपचार के आसपास का सामाजिक कलंक जोड़ों को चिकित्सा सहायता लेने से रोकता है, उपचार तक पहुंच को सीमित करके टीएफआर को कम करने में योगदान देता है।

इन्फिनिटी फर्टिलिटी की मेडिकल डायरेक्टर डॉ. निशा भटनागर ने आईएएनएस को बताया कि घटती प्रजनन दर का जनस्वास्थ्य नीति और समाज के लिए कई गुना प्रभाव हो सकता है। हालांकि, डॉक्टर ने कहा कि अंडा फ्रीजिंग जैसी प्रजनन तकनीक के विकास से बांझपन की समस्याओं का व्यक्तिगत समाधान मिल सकता है। डॉ निशा ने कहा, अंडा फ्रीजिंग प्रजनन को बनाए रखने के लिए एक मान्यता प्राप्त तकनीक बन गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यक्तिगत या व्यावसायिक कारणों से बच्चे पैदा करने में देरी का चयन करते हैं। हालांकि, ये जनसंख्या के सामान्य रुझानों के लिए रामबाण नहीं हैं, विशेषज्ञ ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों की आवश्यकता है जो शहरीकरण, शिक्षा और महिला सशक्तीकरण जैसे सामाजिक आर्थिक कारकों को ध्यान में रखती हैं। डॉ राचिता ने कहा, जानकारीपूर्ण परिवार नियोजन को सशक्त बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाना, सहायक मातृत्व और पितृत्व नीतियों जैसे भुगतान अवकाश और चाइल्डकैअर सहायता, और वित्तीय प्रोत्साहन जैसे चाइल्डकैअर लाभ भी कुछ उपाय हैं जो देश में प्रजनन दर को सुधारने में मदद कर सकते हैं। पढ़ना जारी रखे