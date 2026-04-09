Inhaler for TB : सूंघने की दवा से टीबी का इलाज, फेफड़ों में “छिपे” बैक्टीरिया पर हमला

Inhaler for TB : टीबी जैसी खतरनाक बीमारी पूरी दुनिया में फैली है। ग्लोबलडाटा के आंकड़ों का अनुमान है कि 2033 तक वर्ल्ड में टीबी के नए केस की संख्या 45 लाख तक पहुंच सकती है। इसी बीच अच्छी खबर ये आ रही है कि टीबी को लेकर सूंघने वाली दवा (इनहेलेबल नैनोसिस्टम) तैयार की जा रही है। इससे फेफड़ों छिपे बैक्टीरिया को मारने में काफी हद तक मदद मिलेगी जो दवाओं से बच जाते थे।