शराब का अधिक सेवन ट्राइग्लिसराइड्स और बीपी को बढ़ाता है Excessive consumption of alcohol increases triglycerides and BP Alcohol and Heart Attack : शराब पीने वालों को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा? कितनी है सुरक्षित मात्राशराब का अधिक सेवन ट्राइग्लिसराइड्स और बीपी को बढ़ाता है। हालांकि शराब सीधे तौर पर हार्ट अटैक का कारण नहीं बनती, लेकिन यह दिल के दौरे के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्ट के अनुसार, अधिक शराब पीने से रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ सकती है, जो उच्च एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्रॉल या कम एचडीएल (अच्छा) कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर आर्टरी की दीवारों में फैटी बिल्डअप का कारण बनती है। इससे बीपी बढ़ता है और दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।

शराब का सीधा असर लिवर और किडनी पर होता है Alcohol has a direct effect on the liver and kidneys. Alcohol and Heart Attack : शराब पीने वालों को हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा? कितनी है सुरक्षित मात्रा शराब का सीधा असर हार्ट पर नहीं, बल्कि लिवर और किडनी पर होता है। यह हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है, जिससे कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक अरेस्ट, और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। साथ ही, शराब मस्तिष्क के काम करने के तरीके को भी प्रभावित करती है। शराब का सेवन इन महत्वपूर्ण अंगों की सेहत के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।

Heart Attack and Alcohol शराब और हार्ट का कनेक्शन Connection of alcohol and heart बिंज ड्रिंकिंग – पुरुषों के लिए दो घंटे में पांच या अधिक ड्रिंक और महिलाओं के लिए चार या अधिक ड्रिंक खतरे का संकेत होती है। ये एट्रियल फाइब्रिलेशन के उच्च जोखिम का कारण बन सकती है। इससे ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक और हार्ट फैल होने का खतरा बनता है। ऐसा एक दिन शराब पीने पर भी हो सकता है और लगातार पीने वालों के लिए भी ये खतरा होता है।

मॉडरेशन में पीना – शराब पीने वालों की तुलना में भारी शराब पीने से समय से पहले आर्टरी की उम्र प्रभावित हो सकती है। साथ ही, शराब पीने से बढ़ने वाली कैलोरी मोटापे, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए जिम्मेदार होती है।

मॉडरेशन में पीना – शराब पीने वालों की तुलना में भारी शराब पीने से समय से पहले आर्टरी की उम्र प्रभावित हो सकती है। साथ ही, शराब पीने से बढ़ने वाली कैलोरी मोटापे, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए जिम्मेदार होती है।

यदि आप रोज़ पीते हैं पर ज़्यादा नहीं, तो क्या आप हार्ट अटैक के जोखिम में हैं, जानिए सच?

जो लोग कभी-कभी या कम मात्रा में शराब पीते हैं तो उनमें रोजाना शराब पीने वाले की तुलना में हार्ट अटैक का जोखिम कम होगा, लेकिन जो नहीं पीते उनकी तुलना में कम पीने वालों का भी जोखिम ज्यादा होता है। अगर आप महीने में एक दिन ही अधिक मात्रा में शराब पीते हैं तो आपको रोज पीने वालों जैसी ही जोखिम बना रहेगा।

मॉडरेशन में शराब पीने का मतलब भी जानिए

पुरुषों के लिए कभी-कभी एक या दो ड्रिंक और महिलाओं के लिए एक पैग मॉडरेशन ड्रिंक कहलाता है।