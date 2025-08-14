Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Plastic Surgery : डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए कितनी सुरक्षित है प्लास्टिक सर्जरी? इन 10 सवालों के जवाब जानना है जरूरी

Plastic Surgery : डॉ. संगीता ठाकुरानी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर की वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन हैं, जिनके पास 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है। पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ से प्रशिक्षित, वे बर्न केयर, राइनोप्लास्टी, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन और फेसियल सर्जरी में विशेषज्ञ हैं।

Aug 14, 2025

Plastic Surgery : डॉ. संगीता ठाकुरानी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपने एम.एस. (जनरल सर्जरी) तथा प्लास्टिक सर्जरी में एमसीएच की पढाई पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ से की है। इस क्षेत्र में आपको लगभग 20 वर्षों का अनुभव है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में अनेक शोधपत्र प्रस्तुत किए हैं और प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशन भी हुए हैं। बर्न केयर, राइनोप्लास्टी, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एवं फेसियल सर्जरी में आपकी विशेष दक्षता है। आप अनेक सीएमई, कार्यशालाओं और जनजागरूकता अभियानों का सफल आयोजन किया है तथा युवा सर्जनों को प्रशिक्षित कर इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है।


  1. नाक की सर्जरी करवाने के बाद क्या सांस लेने में कोई दिक्कत हो सकती है और रिकवरी में कितना समय लगता है?- रीना वर्मा




  2. चेहरे पर पुराने जलने के दाग हटाने के लिए कौन-सी प्लास्टिक सर्जरी सबसे सुरक्षित है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं?- अमित गुप्ता




  3. ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराने के बाद क्या बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत हो सकती है?- पूजा सिंह




  4. मेरी उम्र 40 वर्ष है और मैंने सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांट भी प्लास्टिक सर्जरी का हिस्सा है, क्या ये सच है? और क्या इसके बाद बाल हमेशा के लिए उगते हैं?- वरूण जैन




  5. चेहरे पर झुर्रियां हटाने वाली सर्जरी कराने के बाद क्या दोबारा झुर्रियां आ सकती हैं?- अंजलि मेहरा




  6. पेट की चर्बी कम करने के लिए लिपोसक्शन और टमी टक में क्या अंतर है? और इनमें से कौन-सा ज्यादा सुरक्षित है?- संजय अग्रवाल




  7. अगर प्लास्टिक सर्जरी के नतीजे अच्छे न आएं तो क्या उन्हें दोबारा सुधारा जा सकता है?- मेघा शर्मा




  8. कान का आकार छोटा करने या बड़ा करने की सर्जरी कितनी सुरक्षित है और इसमें कितने दिन में ठीक हो जाता है?- करण सैनी




  9. प्लास्टिक सर्जरी के लिए क्या किसी खास टेस्ट या मेडिकल चेकअप की जरूरत होती है?- शिखा चतुर्वेदी




  10. क्या प्लास्टिक सर्जरी से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को कोई खास खतरा होता है?- दीपक यादव

