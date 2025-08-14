Plastic Surgery : डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए कितनी सुरक्षित है प्लास्टिक सर्जरी? इन 10 सवालों के जवाब जानना है जरूरी

Plastic Surgery : डॉ. संगीता ठाकुरानी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपने एम.एस. (जनरल सर्जरी) तथा प्लास्टिक सर्जरी में एमसीएच की पढाई पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ से की है। इस क्षेत्र में आपको लगभग 20 वर्षों का अनुभव है। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में अनेक शोधपत्र प्रस्तुत किए हैं और प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशन भी हुए हैं। बर्न केयर, राइनोप्लास्टी, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एवं फेसियल सर्जरी में आपकी विशेष दक्षता है। आप अनेक सीएमई, कार्यशालाओं और जनजागरूकता अभियानों का सफल आयोजन किया है तथा युवा सर्जनों को प्रशिक्षित कर इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है।