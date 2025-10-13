Japan Flu Cases : जापान में 6000 केस, जानिए कितना खतरनाक होता है मामूली सर्दी-खांसी वाला इंफ्लुएंजा

Japan Flu Cases: जापान में इन दिनों इंफ्लुएंजा (Flu) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 6000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। पहली नजर में ये बीमारी सर्दी-खांसी या वायरल जैसी लगती है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के मुताबिक इंफ्लुएंजा कोई मामूली संक्रमण नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर सांस संबंधी बीमारी है जो हर साल दुनियाभर में लाखों लोगों को बीमार कर देती है।