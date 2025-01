विटामिन बी12 की कमी को दूर करने में फायदेमंद हो सकते हैं ये जूस, जानें आप

विटामिन बी12 की कमी को दूर करने वाले जूस : Juices To boost Vitamin B12 यह भी पढ़ें प्रेग्नेंसी के दौरान मां के ब्रेन में बदलाव को लेकर क्या कहती है स्टडी, जानिए आप चुकंदर व गाजर का जूस गाजर और चुकंदर (Juices To boost Vitamin B12) का जूस विटामिन बी12 के स्तर को बढ़ाने में अत्यंत सहायक है। गाजर में फोलिक एसिड, विटामिन ए और फाइबर की प्रचुरता होती है, जबकि चुकंदर आयरन और अन्य खनिजों से समृद्ध है। ये दोनों तत्व शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और विटामिन बी12 के अवशोषण को सुधारने में योगदान करते हैं। इस जूस का सेवन आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं। गाजर और चुकंदरका जूस विटामिन बी12 के स्तर को बढ़ाने में अत्यंत सहायक है। गाजर में फोलिक एसिड, विटामिन ए और फाइबर की प्रचुरता होती है, जबकि चुकंदर आयरन और अन्य खनिजों से समृद्ध है। ये दोनों तत्व शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और विटामिन बी12 के अवशोषण को सुधारने में योगदान करते हैं। इस जूस का सेवन आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं।

यदि आप इस जूस को बनाना चाहते हैं तो गाजर और चुकंदर को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इन्हें जूसर में डालकर जूस निकाल लें। इसमें नींबू का रस और थोड़ा अदरक मिलाएं।

आंवला व स्पिरुलिना का जूस आंवला विटामिन सी (Juices To boost Vitamin B12) का उत्कृष्ट स्रोत है, जो शरीर को विटामिन बी12 के अवशोषण में सहायता करता है। दूसरी ओर, स्पिरुलिना (एक सुपरफूड) में विटामिन बी12 की उच्च मात्रा होती है। इन दोनों का संयोजन करके बनाया गया जूस आपके शरीर के लिए एक प्रभावशाली डिटॉक्स ड्रिंक बन जाता है। इस जूस का सेवन सुबह नाश्ते के बाद करना चाहिए।

इस जूस को बनाने के लिए आप 3-4 ताजे आंवले या 2 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच स्पिरुलिना पाउडर, 1 गिलास पानी लें। चुकंदर व गाजर जूस के फायदे: Benefits of beetroot and carrot juice चुकंदर और गाजर का जूस (Juices To boost Vitamin B12) न केवल विटामिन बी12 की कमी को पूरा करता है, बल्कि यह आपकी त्वचा और बालों को स्वस्थ बनाने में भी सहायक है। यह शरीर की थकान को कम करके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है।

आंवला व स्पिरुलिना का जूस के फायदे: Benefits of Amla and Spirulina Juice आंवला और स्पिरुलिना का जूस विटामिन बी12 के स्तर को बढ़ाने के साथ-साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है और आपकी पाचन क्षमता को बेहतर बनाता है।