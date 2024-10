जंक फूड शरीर के लिए कितना हानिकारक

शरीर में पोषक तत्वों कि कमी के लिए जंक फूड जिम्मेदार Junk food is responsible for the lack of nutrients in the body विशेषज्ञों के मुताबिक, विशेषज्ञों के मुताबिक, जंक फूड में आमतौर पर जरूरी विटामिन, खनिज और फाइबर की कमी पाई जाती है, जो उचित पाचन और पोषक तत्वों के लिए महत्वपूर्ण होती है।

इसके परिणामस्वरूप, पाचन समस्याएं, हड्डियों के विकास में बाधा, त्वचा के विकार, एनीमिया, मानसिक तनाव, और तंत्रिका तंत्र को नुकसान जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक, नियमित रूप से जंक फूड सेवन करने से सूक्ष्म पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डाल सकती है, जिससे पोषक तत्वों की कमी हो सकती है।

प्रसंस्कृत और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में अक्सर उच्च मात्रा में चीनी, नमक और अस्वस्थ्यकर वसा होती है, जो आवश्यक विटामिन और खनिजों को विस्थापित कर सकते हैं। जंक फूड की जगह इन खाद्य पदार्थों का करें सेवन Eat these foods instead of junk food जंक फूड में मौजुद फाइटेट्स, ऑक्सालेट्स और लेक्टिन जैसे तत्व जिंक, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों को बांध देते हैं जिससे उनके अवशोषण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस कारण पोषक तत्वों की कमी से थकान, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, और संज्ञानात्मक कार्यों में कमी हो जाती है। इसलिए हमें जंक फूड के सेवन से बचना चाहिए इसकी जगह हमें अपनी डाइट में पोषक तत्वों से भरपुर आहार को शामिल करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में आवश्यक विटामिन और पोषक तत्वों कि कमी दूर हो सके।

हमें अपनी डाइट में दूध, दही,अंकुरित अनाज आदि को शामिल करना चहिए। पोषण विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम वसा वाले प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। यह न केवल पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है, बल्कि समग्र स्वास्थ्य में सुधार भी करता है।