Kaddu ke beej khane ke fayde: डायबिटीज कंट्रोल से लेकर दिल की सेहत तक, कद्दू के बीज हैं लाजवाब

कद्दू के बीज में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर और गुड फैट्स भी होते हैं, जो पाचन और दिल की सेहत दोनों के लिए अच्छे हैं। कद्दू के बीज में मौजूद हेल्दी फैट्स खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद करते हैं। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है।