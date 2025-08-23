Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Kaddu ke beej khane ke fayde: डायबिटीज कंट्रोल से लेकर दिल की सेहत तक, कद्दू के बीज हैं लाजवाब

Kaddu ke beej khane ke fayde: कद्दू के बीज पोषक तत्वों का खज़ाना हैं। ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने, दिल की सेहत सुधारने, नींद बेहतर बनाने और कैंसर से बचाव में मदद करते हैं। जानें कद्दू के बीज खाने के फायदे।

भारत

Dimple Yadav

Aug 23, 2025

Kaddu ke beej
Kaddu ke beej (photo- freepik)

Kaddu ke beej khane ke fayde: कद्दू तो हर घर में खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बीज भी सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं होते? ये छोटे-छोटे बीज हेल्दी फैट्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। अगर इन्हें रोजाना डाइट में शामिल किया जाए तो दिल से लेकर ब्लड शुगर और नींद तक हर चीज पर अच्छा असर पड़ता है।

कद्दू के बीजों में क्या-क्या पोषक तत्व होते हैं?

कद्दू के बीज में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर और गुड फैट्स भी होते हैं, जो पाचन और दिल की सेहत दोनों के लिए अच्छे हैं। कद्दू के बीज में मौजूद हेल्दी फैट्स खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद करते हैं। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है।

ये भी पढ़ें

Pumpkin Seeds Benefits: खाली पेट कद्दू के बीज खाने से सेहत को मिल सकते हैं ये 5 गजब के फायदे
लाइफस्टाइल
Eating Pumpkin Seeds Empty Stomach फोटो सोर्स - Freepik

कैसे खाएं कद्दू के बीज?

स्मूदी, दही या ओट्स में डालकर

सलाद या सूप पर गार्निश करके

भूनकर स्नैक की तरह

कुकीज़ और ब्रेड में बेक करके

या फिर अंकुरित करके

ब्लड शुगर कंट्रोल में मददगार

डायबिटीज वाले लोगों के लिए कद्दू के बीज बहुत फायदेमंद हैं। ये इंसुलिन को बैलेंस करने में मदद करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं और सूजन कम करते हैं। इससे आप कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं। कुछ रिसर्च बताती हैं कि कद्दू के बीजों का नियमित सेवन कुछ तरह के कैंसर के खतरे को कम कर सकता है।

अच्छी नींद का राज

अगर आपको रात में नींद नहीं आती तो कद्दू के बीज खाना फायदेमंद हो सकता है। इनमें मौजूद मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन दिमाग को शांत करते हैं और नींद गहरी आती है।

ये भी पढ़ें

Pumpkin Seeds Water: दिल की सेहत से लेकर इम्यूनिटी बूस्ट करने तक, मददगार हो सकता है कद्दू के बीज का पानी
लाइफस्टाइल
कद्दू के बीज, pumpkin seed water, healthy lifestyle, benefits of pumpkin seeds,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Published on:

23 Aug 2025 04:11 pm

Hindi News / Health / Kaddu ke beej khane ke fayde: डायबिटीज कंट्रोल से लेकर दिल की सेहत तक, कद्दू के बीज हैं लाजवाब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.