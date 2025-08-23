Kaddu ke beej khane ke fayde: डायबिटीज कंट्रोल से लेकर दिल की सेहत तक, कद्दू के बीज हैं लाजवाब

Kaddu ke beej khane ke fayde: कद्दू तो हर घर में खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बीज भी सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं होते? ये छोटे-छोटे बीज हेल्दी फैट्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। अगर इन्हें रोजाना डाइट में शामिल किया जाए तो दिल से लेकर ब्लड शुगर और नींद तक हर चीज पर अच्छा असर पड़ता है।
कद्दू के बीज में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें फाइबर और गुड फैट्स भी होते हैं, जो पाचन और दिल की सेहत दोनों के लिए अच्छे हैं। कद्दू के बीज में मौजूद हेल्दी फैट्स खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद करते हैं। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है।
स्मूदी, दही या ओट्स में डालकर
सलाद या सूप पर गार्निश करके
भूनकर स्नैक की तरह
कुकीज़ और ब्रेड में बेक करके
या फिर अंकुरित करके
डायबिटीज वाले लोगों के लिए कद्दू के बीज बहुत फायदेमंद हैं। ये इंसुलिन को बैलेंस करने में मदद करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं।
इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं और सूजन कम करते हैं। इससे आप कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं। कुछ रिसर्च बताती हैं कि कद्दू के बीजों का नियमित सेवन कुछ तरह के कैंसर के खतरे को कम कर सकता है।
अगर आपको रात में नींद नहीं आती तो कद्दू के बीज खाना फायदेमंद हो सकता है। इनमें मौजूद मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन दिमाग को शांत करते हैं और नींद गहरी आती है।