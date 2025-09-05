Kissing कीड़े को देखते ही हो जाएं सावधान! जानिए क्यों खतरनाक है ये

ये सपाट और अंडाकार होते हैं, लंबाई लगभग आधा इंच से लेकर डेढ़ इंच तक। रंग गहरा भूरा या काला होता है, किनारों पर लाल, पीली या नारंगी धारियां बनी होती हैं। इनका सिर शंकु जैसा लंबा होता है, जिसे ये खाने से पहले नीचे की ओर छुपा कर रखते हैं। आकार में ये आपके अंगूठे के ऊपरी हिस्से जितने होते हैं। छोटे कीड़े (Nymphs) बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, बस इनके पंख नहीं होते। आप इसे नंगे हाथों से न छुएं और न ही तुरंत मारें। ग्लव्स पहनकर किसी जार या प्लास्टिक बैग में डालें, फ्रीज करें और लोकल हेल्थ अथॉरिटी को दिखाएं।