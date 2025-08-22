Kokilaben Ambani Health Update: 91 साल की कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में भर्ती, जानें अब कैसी है उनकी तबीयत

धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद जब परिवार में व्यवसाय के बंटवारे को लेकर मतभेद पैदा हुए, तो कोकिलाबेन ने ही आगे आकर इस विवाद को सुलझाया। उन्होंने न्यायपूर्ण तरीके से जिम्मेदारियों और संपत्तियों का बंटवारा कराया, जिससे परिवार में शांति कायम हो सकी। फिर भी, वह हमेशा अपने बड़े बेटे मुकेश और उनके परिवार के साथ ही एंटीलिया में रहती आई हैं।