एडल्ट कंटेंट मास्टर Leonid Radvinsky की इस बीमारी से निधन, 380 करोड़ के मालिक, कई सेलेब्स की इससे मौत

लियोनिड राडविंस्की की फाइल फोटो | Photo - Patrika
Leonid Radvinsky Owner of OnlyFans Died : लियोनिड राडविंस्की महज 43 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। कंटेंट की दुनिया में काफी तेजी से इनकी कंपनी OnlyFans ने कमाल कर दिखाया था। बताया जा रहा है कि 20 मार्च को इनकी मौत हो गई। कंपनी के प्रवक्ता ने मीडिया को जानकारी दी है कि OnlyFans के मालिक लियोनिड राडविंस्की कैंसर से लड़ते हुए जीवन की जंग हार गए।
परिवार की ओर से लियोनिड राडविंस्की की मौत पर कोई बयान सामने नहीं आया है। साथ ही किस प्रकार के कैंसर से उनकी मौत हुई है इसको लेकर भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। राडविंस्की की मौत ने कैंसर से जल्दी मौत को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इसलिए कैंसर के बारे में पहले पता चलना जरूरी है। काफी देर से जानकारी सामने आने पर मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है
लियोनिड राडविंस्की की संपत्ति को लेकर द गार्डियन और द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 300-350 करोड़ रुपए है। राडविंस्की सिंपल लाइफ जीते थे और समाज सेवा में विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत और जीवनकाल में Memorial Sloan Kettering Cancer Center जैसे संस्थानों को दान भी दिया था। बता दें, राडविंस्की अपनी निजी जिंदगी को प्राइवेट रखते थे। इसलिए, परिवार की ओर से भी कोई खास जानकारी पब्लिक को नहीं दी गई है।
'होम अलोन' और 'शिट्स क्रीक' फेम इस एमी विजेता अभिनेत्री का निधन पल्मोनरी एम्बोलिज्म (फेफड़ों में खून का थक्का जमना) के कारण हुआ। उनकी मृत्यु का मूल कारण (underlying cause) मलाशय का कैंसर (Rectal Cancer) था, जिससे वह मार्च 2025 से जूझ रही थीं और 2026 में मृत्यु हो गई।
'सुपरनेचुरल' और 'iZombie' जैसी सीरीज के लिए जानी जाने वाली इस कनाडाई अभिनेत्री का निधन स्तन कैंसर (Breast Cancer) के कारण हुआ था।
डोरेमोन के डायरेक्टर शिबायामा त्सुतोमु का 84 वर्ष की उम्र में निधन मार्च 2026 में हो गया। ये फेफड़े के कैंसर से जीवन की जंग हार बैठे।
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