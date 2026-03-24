एडल्ट कंटेंट मास्टर Leonid Radvinsky की इस बीमारी से निधन, 380 करोड़ के मालिक, कई सेलेब्स की इससे मौत

परिवार की ओर से लियोनिड राडविंस्की की मौत पर कोई बयान सामने नहीं आया है। साथ ही किस प्रकार के कैंसर से उनकी मौत हुई है इसको लेकर भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। राडविंस्की की मौत ने कैंसर से जल्दी मौत को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इसलिए कैंसर के बारे में पहले पता चलना जरूरी है। काफी देर से जानकारी सामने आने पर मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है