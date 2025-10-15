Line on Medicine Strip : दवा की पत्ती पर बनी लाल, हरी… लाइनों का क्या है मतलब, ये जानना है बेहद जरूरी

दवा की पट्टी पर बनी यह लाल लाइन एक चेतावनी संकेत (warning sign) है। जो बताती है कि यह दवा बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बार-बार खुद से एंटीबायोटिक्स लेता है, तो न सिर्फ उसका शरीर दवाओं के प्रति असंवेदनशील हो सकता है, बल्कि आने वाले समय में गंभीर संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए अगली बार जब भी किसी दवा की पट्टी पर लाल रेखा देखें। उसे हल्के में न लें। यह संकेत है कि दवा डॉक्टर की सलाह से ही लें और पूरा कोर्स पूरा करें। ऐसा करने से न केवल आपकी सेहत सुरक्षित रहेगी, बल्कि समाज में दवा प्रतिरोध जैसी बड़ी समस्या से भी बचाव होगा।