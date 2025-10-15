Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Line on Medicine Strip : दवा की पत्ती पर बनी लाल, हरी… लाइनों का क्या है मतलब, ये जानना है बेहद जरूरी

Line on Medicine Strip : भारत में दवा की पट्टियों पर लाल लाइन क्यों होती है? जानें इसका मतलब, स्कोर लाइन क्या होती है, दवा लेने के सही तरीके और एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के खतरे।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 15, 2025

Line on Medicine Strip

Line on Medicine Strip (photo- gemini ai)

Line on Medicine Strip : अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ दवाओं की पट्टी के पीछे लाल रंग की लाइन (Red Line on Medicine Strip) बनी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह लाइन सिर्फ डिजाइन है या इसके पीछे कोई खास वजह छिपी है? हर दवा की पट्टी पर यह निशान नहीं होता, इसलिए इसका कोई न कोई महत्वपूर्ण अर्थ जरूर है। दरअसल, यह लाल रेखा किसी सजावट का हिस्सा नहीं, बल्कि सेहत से जुड़ा एक अहम संदेश देती है। जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी है।

क्या है दवा की पट्टी पर लाल लाइन का मतलब?

दवा की पत्ती पर बनी लाल रेखा का सीधा मतलब है। “यह दवा केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ली जा सकती है।”
सरल शब्दों में, यह एक चेतावनी है कि ऐसी दवाएं खुद से न खरीदें और न ही किसी को दें, भले ही उसके लक्षण आपसे मिलते-जुलते क्यों न हों। यह लाल पट्टी फार्मासिस्ट को भी याद दिलाती है कि बिना डॉक्टर के पर्चे के यह दवा किसी को नहीं बेची जानी चाहिए।

इस लाइन का उद्देश्य है लोगों को स्व-चिकित्सा (self-medication) के खतरों से बचाना। क्योंकि डॉक्टर की सलाह के बिना दवा लेना कई बार नुकसानदायक साबित हो सकता है। गलत दवा या गलत डोज से शरीर पर गंभीर असर पड़ सकता है, खासकर जब बात एंटीबायोटिक जैसी दवाओं की हो।

क्यों होती है लाल लाइन ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाओं पर?

लाल लाइन ज्यादातर एंटीबायोटिक्स (Antibiotics) पर पाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दवाएं अगर गलत तरीके से ली जाएं तो शरीर में मौजूद बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म नहीं होते। जो बैक्टीरिया बच जाते हैं, वे धीरे-धीरे दवा के प्रति प्रतिरोधक (resistant) बन जाते हैं। यही स्थिति एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (Antimicrobial Resistance) कहलाती है।

जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के असर से बचने लगते हैं, तो वही दवा दोबारा काम नहीं करती। ये “रेजिस्टेंट बैक्टीरिया” समय के साथ सुपरबग्स (Superbugs) बन जाते हैं। यानी ऐसे कीटाणु जिन पर सामान्य दवाएं असर नहीं करतीं। इसका परिणाम यह होता है कि साधारण संक्रमण का इलाज भी मुश्किल हो जाता है, और कई बार मरीज की जान को खतरा तक हो सकता है।

क्यों जरूरी है लाल लाइन पर ध्यान देना?

दवा की पट्टी पर बनी यह लाल लाइन एक चेतावनी संकेत (warning sign) है। जो बताती है कि यह दवा बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बार-बार खुद से एंटीबायोटिक्स लेता है, तो न सिर्फ उसका शरीर दवाओं के प्रति असंवेदनशील हो सकता है, बल्कि आने वाले समय में गंभीर संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए अगली बार जब भी किसी दवा की पट्टी पर लाल रेखा देखें। उसे हल्के में न लें। यह संकेत है कि दवा डॉक्टर की सलाह से ही लें और पूरा कोर्स पूरा करें। ऐसा करने से न केवल आपकी सेहत सुरक्षित रहेगी, बल्कि समाज में दवा प्रतिरोध जैसी बड़ी समस्या से भी बचाव होगा।

भारत में दवा की पट्टियों पर लाल रेखा क्या है?

भारत में दवा की पट्टियों पर बनी लाल रेखा यह संकेत देती है कि यह दवा केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही ली जा सकती है। यह मुख्य रूप से एंटीबायोटिक्स पर पाई जाती है। इसका उद्देश्य स्व-चिकित्सा और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरों से बचाना है। लाल रेखा फार्मासिस्ट को भी चेतावनी देती है कि बिना डॉक्टर के पर्चे के यह दवा किसी को न बेची जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Oct 2025 01:02 pm

Hindi News / Health / Line on Medicine Strip : दवा की पत्ती पर बनी लाल, हरी… लाइनों का क्या है मतलब, ये जानना है बेहद जरूरी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Fruits Not to Eat in Winter: सर्दी में कौन से फल नहीं खाने चाहिए और क्यों?

fruits not to eat in winter, Health tips , winter care tips ,
लाइफस्टाइल

Leg Cramps In Night: रात में पैर अकड़ जाता है, दर्द बहुत होता है… जानिए इसके पीछे का कारण और इलाज

leg cramps in night in hindi, Leg cramps at night, Night leg cramps causes,
लाइफस्टाइल

Drinks to Prevent Artery Blockage : हार्ट की नसों में ब्लॉकेज को खोल सकते हैं रोजाना पीने वाले ये 4 पेय

Drinks to Prevent Artery Blockage
स्वास्थ्य

Premanand Maharaj 56 की उम्र में PKD से जंग, इस बीमारी से ग्रस्त 50% मरीजों की किडनी 60 की उम्र तक हो सकती है फेल — स्टडी

dialysis at home, kidney disease, Premanand Govind Sharan, premanand ji maharaj,
स्वास्थ्य

Pigeon Poop Lung Disease: आप भी कबूतरों को दाना डालते हैं? हो सकती है फेफड़ों की बीमारी, डॉक्टर ने बताई वजह

Pigeon Poop Lung Disease
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.