Liver Disease HDV: लिवर पर अटैक करने वाला वायरस HDV, दुनिया के 12 मिलियन लोग चपेट में, WHO ने दी चेतावनी!

HDV का फैलाव HBV की तरह ही होता है। संक्रमित खून और शरीर के तरल पदार्थ से साथ ही असुरक्षित यौन संबंध से, जन्म के समय मां से बच्चे में, दूषित इंजेक्शन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से यह फैलता है। सबसे ज्यादा खतरे में वे लोग होते हैं, जो पहले से HBV पॉजिटिव हैं। इनमें इंजेक्शन ड्रग्स लेने वाले, एचआईवी और हेपेटाइटिस C से पीड़ित लोग, डायलिसिस करवाने वाले, पुरुष-पुरुष यौन संबंध रखने वाले और सेक्स वर्कर्स शामिल हैं।