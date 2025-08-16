Patrika LogoSwitch to English

Liver Disease HDV: लिवर पर अटैक करने वाला वायरस HDV, दुनिया के 12 मिलियन लोग चपेट में, WHO ने दी चेतावनी!

Liver Disease HDV: हेपेटाइटिस D वायरस (HDV) लिवर को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे खतरनाक वायरस है, जो केवल हेपेटाइटिस B के साथ ही फैलता है। WHO के अनुसार, दुनियाभर में करीब 12 मिलियन लोग इसकी चपेट में हैं। जानिए इसके लक्षण, संक्रमण का तरीका, बचाव और नए इलाज।

भारत

Dimple Yadav

Aug 16, 2025

Liver Disease HDV
Liver Disease HDV (photo- grok ai)

Liver Disease HDV: आज के टाइम में लिवर की समस्या एक आम बिमारी है। इसके कई प्रकार होते है। हेपेटाइटिस D वायरस (HDV) को दुनिया का सबसे खतरनाक लिवर अटैक वायरस माना जाता है। यह वायरस अपने आप एक्टिव नहीं हो सकता है। इसे बढ़ने के लिए हेपेटाइटिस B वायरस (HBV) की जरूरत होती है। यानी अगर किसी को HBV नहीं है, तो वह HDV से संक्रमित नहीं हो सकता।

WHO और Journal of Hepatology में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक, दुनियाभर में करीब 5% लोग जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस B से संक्रमित हैं, उनमें HDV भी पाया जाता है। यह वायरस लिवर डैमेज और लिवर कैंसर का बड़ा कारण है। WHO के अनुसार दुनियाभर में करीब 12 मिलियन लोग HDV संक्रमण की चपेट में हैं।

कहां सबसे ज्यादा खतरा?

HDV संक्रमण कुछ देशों में ज्यादा पाया गया है। इनमें मंगोलिया, रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा, पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के कुछ देश शामिल है। तो आइए जानते हैं कि यह खतरनाक वायरस कैसे फैलता है।

कैसे फैलता है HDV?

HDV का फैलाव HBV की तरह ही होता है। संक्रमित खून और शरीर के तरल पदार्थ से साथ ही असुरक्षित यौन संबंध से, जन्म के समय मां से बच्चे में, दूषित इंजेक्शन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से यह फैलता है। सबसे ज्यादा खतरे में वे लोग होते हैं, जो पहले से HBV पॉजिटिव हैं। इनमें इंजेक्शन ड्रग्स लेने वाले, एचआईवी और हेपेटाइटिस C से पीड़ित लोग, डायलिसिस करवाने वाले, पुरुष-पुरुष यौन संबंध रखने वाले और सेक्स वर्कर्स शामिल हैं।

क्या है इसके लक्षण (Symptoms)

HDV संक्रमण के लक्षण हेपेटाइटिस B जैसे ही होते हैं और 3–7 हफ्तों में सामने आते हैं। थकान और बुखार, भूख न लगना, उल्टी, मिचली, पेशाब का गाढ़ा रंग और पीलिया जैसे लक्षण शामिल है। बहुत कम मामलों में जानलेवा फुलमिनेंट हेपेटाइटिस भी हो सकता है।

क्यों है ज्यादा खतरनाक?

अगर किसी को पहले से HBV है और उसके ऊपर HDV की सुपरइंफेक्शन हो जाती है, तो लिवर तेजी से खराब होता है। रिसर्च के अनुसार, 70–90% मामलों में मरीज को सीरॉसिस (लिवर सख्त होना) हो जाता है। HDV वाले मरीजों में लिवर कैंसर (HCC) का खतरा बहुत ज्यादा है।

इलाज और रोकथाम

पहले सिर्फ पैगिलेटेड इंटरफेरॉन α (PEG-IFNα) ही इलाज था, लेकिन इसका असर सीमित था। 2023 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने Bulevirtide नाम की दवा को मंजूरी दी है। यह रोज़ाना सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। हेपेटाइटिस B का टीका लगवाना ही सबसे बड़ा बचाव है। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, साफ सुई-सिरिंज का इस्तेमाल और सुरक्षित यौन संबंध जरूरी है।

WHO की चेतावनी

WHO का कहना है कि हेपेटाइटिस B का टीका लगवाकर ही HDV से बचा जा सकता है। WHO लगातार देशों को HBV-टीकाकरण बढ़ाने, HDV टेस्टिंग और इलाज को हेल्थ सिस्टम में शामिल करने की सलाह दे रहा है। हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है ताकि लोग इस बीमारी के खतरे को समझें और बचाव के कदम उठाएं।

