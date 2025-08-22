Magnesium Rich Food: थकान, कमजोरी और स्ट्रेस को कहें अलविदा ,डाइट में शामिल करें ये मैग्नीशियम युक्त आहार

Magnesium Rich Food: आज के रफ्तार भरी जिंदगी में थकान, कमजोरी, स्ट्रेस और बॉडी पेन आम समस्या बन चुकी है। यह सब हो सकते हैं पोषण की कमी के कारण, जैसे मैग्नीशियम की। इसके लिए ले ले ऐप, तो यह बनते शरीर को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है और यह शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने से लेकर ब्लॉक्ड नसों को कंट्रोल रखने में मदद करता है। ऐसे में नेचुरली मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए यहां कुछ आहार बताए गए हैं, जिनको डाइट में शामिल करना बेहतर हो सकता है।
आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोगों की डाइट में चिया सीड्स का नाम जरूर शामिल होता है। वजन कम करने के लिए मशहूर यह सुपरफूड मैग्नीशियम से भी भरपूर है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और पूरे दिन एक्टिव रहने में मदद करता है।
तिल के लड्डू या रेवड़ी का स्वाद कौन भूल सकता है? लेकिन स्वाद के अलावा तिल पोषण का भी खजाना है। इसमें मैग्नीशियम के साथ-साथ कैल्शियम, आयरन, जिंक और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही वजह है कि यह हड्डियों को मजबूत करने और मांसपेशियों के विकास के लिए खासतौर पर सर्दियों में बेहद फायदेमंद है।
रोजाना की रसोई में इस्तेमाल होने वाला साधारण सा जीरा भी मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है। रिसर्च के मुताबिक, यह ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए सीमित मात्रा में जीरा बेहद फायदेमंद हो सकता है। साथ ही, यह पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है।
दालों और बीन्स में भी मैग्नीशियम भरपूर पाया जाता है। खासकर ब्लैक बीन्स, जो एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने और पाचन को दुरुस्त रखने में मददगार है। इसे सलाद, सूप या ग्रेवी के रूप में डाइट में शामिल करना एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है।
बादाम को हमेशा से ही ब्रेन बूस्टर और हेल्दी स्नैक माना गया है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम, दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद होता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी अच्छा विकल्प है। रोजाना थोड़ी मात्रा में भीगे हुए बादाम खाने से सर्दियों में शरीर को गर्माहट और एनर्जी मिलती है।
सर्दियों में मूंगफली खाना तो जैसे एक आदत-सी बन जाती है। स्नैकिंग के लिए परफेक्ट यह नट्स न सिर्फ सर्दियों में गर्माहट देते हैं, बल्कि इसमें मौजूद मैग्नीशियम नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है और दिनभर एनर्जेटिक बनाए रखता है।
हरी पत्तेदार सब्जियों की लिस्ट में पालक सबसे हेल्दी मानी जाती है। आयरन के अलावा इसमें मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। यह मांसपेशियों की थकान दूर करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर को विंटर-रेडी रखने में मदद करता है।
