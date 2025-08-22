Magnesium Rich Food: थकान, कमजोरी और स्ट्रेस को कहें अलविदा ,डाइट में शामिल करें ये मैग्नीशियम युक्त आहार

Magnesium Rich Food: आज के रफ्तार भरी जिंदगी में थकान, कमजोरी, स्ट्रेस और बॉडी पेन आम समस्या बन चुकी है। यह सब हो सकते हैं पोषण की कमी के कारण, जैसे मैग्नीशियम की। इसके लिए ले ले ऐप, तो यह बनते शरीर को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है और यह शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने से लेकर ब्लॉक्ड नसों को कंट्रोल रखने में मदद करता है। ऐसे में नेचुरली मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए यहां कुछ आहार बताए गए हैं, जिनको डाइट में शामिल करना बेहतर हो सकता है।