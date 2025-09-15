Patrika LogoSwitch to English

Man Pregnancy Test : अगर पुरुष का प्रेग्नेंसी टेस्ट निकले पॉजिटिव, तो समझिए खतरे की घंटी!

Man Pregnancy Test : सोचिए, जिस प्रेग्नेंसी किट (Pregnancy kit) से महिलाओं के यूरिन से गर्भधारण जांच किया जाता है, वैसे ही अगर पुरुष का किया जाए (man pregnancy test positive means) तो क्या होगा?

भारत

Ravi Gupta

Sep 15, 2025

Man Pregnancy Test, man pregnancy test positive means, Male cancer, Male Pregnancy kit,
Man Pregnancy Test | प्रतीकात्मक फोटो | AI Generated/Grok

Man Pregnancy Test : पुरुष भले गर्भधारण ना कर पाए लेकिन, उनका प्रेग्नेंसी टेस्ट हो सकता है। सोचिए, जिस प्रेग्नेंसी किट (Pregnancy kit) से महिलाओं के यूरिन से गर्भधारण जांच किया जाता है, वैसे ही अगर पुरुष का किया जाए तो क्या होगा? ये बात सुनने में भले अटपटा लगे, पर ऐसा किया जा सकता है। इसको लेकर शोध भी किया गया। अगर, रिपोर्ट निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। किंतु, पुरुषों की प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मतबल गर्भधारण ना हो पर वो एक गंभीर कैंसर से जुड़ा हो सकता है। चलिए, इस बात के पीछे छिपे साइंस को समझते हैं।

Pregnancy kit कैसे काम करता है?

इस बात को समझने से पहले ये जानिए कि प्रेग्नेंसी किट कैसे काम करता है। दरअसल, गर्भ जांच करने वाला कीट hCG (Human Chorionic Gonadotropin) के आधार पर रिजल्ट देता है। ये एक खास हार्मोन है, जिसे "गर्भावस्था हार्मोन" भी कहते हैं।

क्या पुरुषों का प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है?

एचसीजी (hCG) महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान बनता है। यही, हार्मोन पुरुषों में बीमारी का संकेत बनता है। अगर उस पुरुष को बीमारी होगी तो उसका प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो उक्त पुरुष को सचेत होने की जरूरत है।

पुरुषों का प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव खतरे की घंटी- शोध

अप्रैल 2024 की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसीन पर Annals of the Royal College of Surgeons of England की एक शोध रिपोर्ट में इसका जिक्र मिलता है। अगर प्रेग्नेंसी किट में पुरुषों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ये टेस्टिक्युलर कैंसर की ओर इशारा करता है। हालांकि, इसके बाद खून जांच करने पर ही कैंसर की पुष्टि कर सकते हैं। कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स मानते हैं कि ये टेस्टिक्युलर कैंसर के अलावा पेट या लिवर से जुड़ा कैंसर भी हो सकता है।

कैंसर और एचसीजी का कनेक्शन

टेस्टिक्युलर कैंसर होने पर कुछ जर्म सेल ट्यूमर एचसीजी स्रावित करते हैं, जो पुरुषों के मूत्र में दिखाई दे सकता है। इसलिए, ये माना जा रहा है कि अगर पुरुष का प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो वो कैंसर का संकेत है।

घबराने की जरुरत नहीं?

अगर आप घर पर इस किट के जरिए जांच कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर डरे नहीं। क्योंकि, कई बार प्रेग्नेंसी किट गलत रिपोर्ट भी देता है या दे सकता है। साथ ही जब तक ये कैंसर की खास जांच से पता न चल जाए उस किट पर पूरी तरह भरोसा ना करें। ठोस मेडिकल जांच व डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही विश्वास करें।

Published on:

15 Sept 2025 05:39 pm

Hindi News / Health / Man Pregnancy Test : अगर पुरुष का प्रेग्नेंसी टेस्ट निकले पॉजिटिव, तो समझिए खतरे की घंटी!

