Man Pregnancy Test : अगर पुरुष का प्रेग्नेंसी टेस्ट निकले पॉजिटिव, तो समझिए खतरे की घंटी!

Man Pregnancy Test : पुरुष भले गर्भधारण ना कर पाए लेकिन, उनका प्रेग्नेंसी टेस्ट हो सकता है। सोचिए, जिस प्रेग्नेंसी किट (Pregnancy kit) से महिलाओं के यूरिन से गर्भधारण जांच किया जाता है, वैसे ही अगर पुरुष का किया जाए तो क्या होगा? ये बात सुनने में भले अटपटा लगे, पर ऐसा किया जा सकता है। इसको लेकर शोध भी किया गया। अगर, रिपोर्ट निगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। किंतु, पुरुषों की प्रेग्नेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मतबल गर्भधारण ना हो पर वो एक गंभीर कैंसर से जुड़ा हो सकता है। चलिए, इस बात के पीछे छिपे साइंस को समझते हैं।