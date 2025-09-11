Newborn in Fridge : 15 दिन के बच्चे को फ्रीज में डालने वाली मां को कोसने से पहले जानिए इस बीमारी के बारे में

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका रहरिया कहती हैं कि पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को लेकर इस तरह के केस बहुत कम भले हैं लेकिन, गंभीर हैं। पहली बार मां बनने वाली औरतों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि, गर्भावस्था में स्त्री के शरीर में बहुत तरह के बदलाव होते हैं। कई तरह की दवाईयां चलती हैं। अगर परिवार में ऐसी कोई हिस्ट्री रही तो भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। या फिर, महिला को मेंटल सपोर्ट ना मिलने पर ऐसी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में मां का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना की बच्चे का।