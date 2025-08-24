भारत में Dog Bite के मामले सर्वाधिक, मगर डरना छोड़िए, कुत्तों के काटने से बचने के लिए ये ट्रिक आजमाइए

Tips To Prevent Dog Bite : भारत में आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद काफी हो-हल्ला मचा। इसके बाद बेंच ने कहा कि गली-मोहल्ले, सोसाइटीज में घूम रहे कुत्तों को नहीं पकड़ा जाएगा। इसके लिए अलग विकल्प बताए गए हैं। वहीं, अगर देश में 2021 से 2024 तक के कुत्तों के काटने के मामलों को देखे तो करीब 80 फीसद बढ़ोत्तरी देखने को मिलती है। इसलिए आपको कुत्तों से बचने के लिए कुछ जरूरी उपाय जान लेना चाहिए।
ऐसे में अगर आपको देखकर कुत्ता भौकता है या काटने के लिए दौड़ता है या अगर आपको कुत्तों से डर लगता है तो कुछ बातों को समझ लें।
अगर भारत में कुत्तों के काटने की संख्या बात करें तो हर दिन 10 हजार मामले दर्ज किए जाते हैं। साल 2024 में 37 लाख डॉग बाइट के मामले देखने को मिले। साल 2022 से 2024 तक कुत्तों के काटने के मामले में 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है। WHO के मुताबिक, दुनियाभर में भारत में कुत्तों के काटने के मामले सबसे अधिक हैं।
|वर्ष
|कुत्तों के काटने के मामले
|मौत* (अनुमानित)
|2021
|17 लाख
|---
|2022
|22 लाख
|21
|2023
|30 लाख
|286
|2024
|37 लाख
|54
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर कहा है कि कुत्ते और इंसान की भाषा अलग-अलग होती है। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते हैं। कुत्ते जब हमें देखकर डर, गुस्सा या दर्द जैसा महसूस करते हैं तो वो सुरक्षा के लिए हमला कर देते हैं। साथ ही जब कुत्तों के इलाके में कोई अनजान प्रवेश करता है तो ऐसे में भी वो अटैक करने का सोच लेते हैं।
अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन (American Veterinary Medical Association) की जानकारी के अनुसार, कुत्तों के हमले से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों को आजमाना चाहिए-
अगर कुत्ता ना आपको काट लिया है या खरोच भी लगा दी है तो नजरअंदाज ना करें। मेडिकल साइंस के मुताबिक, कुत्तों के खरोच से भी रेबीज का खतरा है। इसलिए डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।