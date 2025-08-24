Patrika LogoSwitch to English

भारत में Dog Bite के मामले सर्वाधिक, मगर डरना छोड़िए, कुत्तों के काटने से बचने के लिए ये ट्रिक आजमाइए

Tips To Prevent Dog Bites : दुनियाभर में भारत में सबसे अधिक कुत्तों के काटने के मामले हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है। आइए, जानते हैं कि कुत्तों के काटने से कैसे खुद को बचा सकते हैं।

Aug 24, 2025

Dog Bites In India | प्रतीकात्मक फोटो

Tips To Prevent Dog Bite : भारत में आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद काफी हो-हल्ला मचा। इसके बाद बेंच ने कहा कि गली-मोहल्ले, सोसाइटीज में घूम रहे कुत्तों को नहीं पकड़ा जाएगा। इसके लिए अलग विकल्प बताए गए हैं। वहीं, अगर देश में 2021 से 2024 तक के कुत्तों के काटने के मामलों को देखे तो करीब 80 फीसद बढ़ोत्तरी देखने को मिलती है। इसलिए आपको कुत्तों से बचने के लिए कुछ जरूरी उपाय जान लेना चाहिए।

ऐसे में अगर आपको देखकर कुत्ता भौकता है या काटने के लिए दौड़ता है या अगर आपको कुत्तों से डर लगता है तो कुछ बातों को समझ लें।

भारत में कुत्तों के काटने के मामले

अगर भारत में कुत्तों के काटने की संख्या बात करें तो हर दिन 10 हजार मामले दर्ज किए जाते हैं। साल 2024 में 37 लाख डॉग बाइट के मामले देखने को मिले। साल 2022 से 2024 तक कुत्तों के काटने के मामले में 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है। WHO के मुताबिक, दुनियाभर में भारत में कुत्तों के काटने के मामले सबसे अधिक हैं।

वर्षकुत्तों के काटने के मामलेमौत* (अनुमानित)
202117 लाख---
202222 लाख21
202330 लाख286
202437 लाख54
भारत में कुत्तों के काटने के मामले | सोर्स- WHO & IDSP/IHIP

क्यों काटते हैं कुत्ते कारण जानिए

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लेकर कहा है कि कुत्ते और इंसान की भाषा अलग-अलग होती है। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते हैं। कुत्ते जब हमें देखकर डर, गुस्सा या दर्द जैसा महसूस करते हैं तो वो सुरक्षा के लिए हमला कर देते हैं। साथ ही जब कुत्तों के इलाके में कोई अनजान प्रवेश करता है तो ऐसे में भी वो अटैक करने का सोच लेते हैं।

कुत्ते के हमले से कैसे करें बचाव?

अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन (American Veterinary Medical Association) की जानकारी के अनुसार, कुत्तों के हमले से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों को आजमाना चाहिए-

  • शांति के साथ स्थिर खड़े रहें : अगर आप नए इलाके में गए हैं और वहां पर कुत्ते दिख गए तो उनको देखकर भागने या दौड़ने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से वो उग्र हो जाते हैं।
  • धीरे-धीरे आगे बढ़ें : आपको कुत्तों को देखने के बाद सामान्य गति से आगे बढ़ना चाहिए।
  • सीधी नजर न मिलाएं : कुत्तों से सीधी नजर मिलाने पर वो गुस्सा करते हैं या उनको चुनौती जैसा महसूस होता है इसलिए ऐसा ना करें।
  • कुत्ते का ध्यान भटकाएं : अगर कुत्ता उग्र दिख रहा है तो उसको खाने के लिए दें या जमीन पर कोई चीज रख दें ताकि ध्यान भटक जाए। पत्थर आदि से मारने की कोशिश ना करें।
  • आसपास के लोगों की मदद लें : अगर आपको आसपास कोई दिख रहा है तो उनकी मदद लें। क्योंकि, आसपास के लोगों को वो पहचानने के कारण आप पर हमला नहींं करेंगे।

कुत्तों के खरोच या काटने को ना लें हल्के में

अगर कुत्ता ना आपको काट लिया है या खरोच भी लगा दी है तो नजरअंदाज ना करें। मेडिकल साइंस के मुताबिक, कुत्तों के खरोच से भी रेबीज का खतरा है। इसलिए डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।

