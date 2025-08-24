भारत में Dog Bite के मामले सर्वाधिक, मगर डरना छोड़िए, कुत्तों के काटने से बचने के लिए ये ट्रिक आजमाइए

Tips To Prevent Dog Bite : भारत में आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद काफी हो-हल्ला मचा। इसके बाद बेंच ने कहा कि गली-मोहल्ले, सोसाइटीज में घूम रहे कुत्तों को नहीं पकड़ा जाएगा। इसके लिए अलग विकल्प बताए गए हैं। वहीं, अगर देश में 2021 से 2024 तक के कुत्तों के काटने के मामलों को देखे तो करीब 80 फीसद बढ़ोत्तरी देखने को मिलती है। इसलिए आपको कुत्तों से बचने के लिए कुछ जरूरी उपाय जान लेना चाहिए।