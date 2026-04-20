Men’s Skin Health and STDs: पुरुष के चेहरे या प्राइवेट पार्ट पर ये 3 बदलाव, कहीं किसी गंभीर इन्फेक्शन का इशारा तो नहीं?

Men's Skin Health and STDs: अक्सर पुरुष अपनी त्वचा पर होने वाले छोटे-मोटे दानों, चकत्तों या खुजली को गर्मी, पसीने या साधारण एलर्जी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस और हालिया रिसर्च के अनुसार, स्किन पर दिखने वाले ये बदलाव केवल बाहरी समस्या नहीं, बल्कि अंदर पल रहे Sexually Transmitted Diseases (STDs) के कोडेड मैसेज हो सकते हैं। जागरूकता की कमी और सामाजिक शर्म के कारण लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते, जो आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं।