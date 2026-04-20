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Men’s Skin Health and STDs: पुरुष के चेहरे या प्राइवेट पार्ट पर ये 3 बदलाव, कहीं किसी गंभीर इन्फेक्शन का इशारा तो नहीं?

Men's Skin Health and STDs: क्या स्किन पर लाल चकत्ते किसी गंभीर बीमारी का इशारा हैं? जानें CDC और WHO की रिसर्च के मुताबिक पुरुषों की त्वचा पर दिखने वाले उन 4 खतरनाक संकेतों के बारे में जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 20, 2026

Men's Skin Health and STDs

Men's Skin Health and STDs (photo- gemini ai)

Men's Skin Health and STDs: अक्सर पुरुष अपनी त्वचा पर होने वाले छोटे-मोटे दानों, चकत्तों या खुजली को गर्मी, पसीने या साधारण एलर्जी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस और हालिया रिसर्च के अनुसार, स्किन पर दिखने वाले ये बदलाव केवल बाहरी समस्या नहीं, बल्कि अंदर पल रहे Sexually Transmitted Diseases (STDs) के कोडेड मैसेज हो सकते हैं। जागरूकता की कमी और सामाजिक शर्म के कारण लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते, जो आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं।

रिसर्च और मेडिकल स्टडीज क्या कहती हैं?

American Academy of Dermatology (AAD) और Centers for Disease Control and Prevention (CDC) की रिपोर्ट के मुताबिक, कई यौन संचारित रोगों के पहले लक्षण त्वचा पर ही दिखाई देते हैं। रिसर्च के अनुसार, सिफलिस (Syphilis) जैसे रोगों को The Great Imitator कहा जाता है क्योंकि इसके स्किन रैशेज किसी सामान्य एलर्जी जैसे ही दिखते हैं।

इन 4 स्किन बदलावों को कभी न करें नजरअंदाज

हथेलियों और तलवों पर लाल चकत्ते (Syphilis)- अगर आपकी हथेलियों या पैरों के तलवों पर लाल या भूरे रंग के दाने दिख रहे हैं जिनमें खुजली नहीं होती, तो यह सिफलिस के दूसरे चरण का संकेत हो सकता है। Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, सिफलिस के रैशेज अक्सर बिना किसी दर्द के होते हैं, इसलिए 80% पुरुष इसे पहचान नहीं पाते।

प्राइवेट पार्ट के पास मस्से या उभार (HPV)- Human Papillomavirus (HPV) पुरुषों में सबसे आम STD है। इसके कारण त्वचा पर छोटे, फूलगोभी जैसे दिखने वाले मस्से (Genital Warts) उभर सकते हैं। रिसर्च बताती है कि HPV के कुछ स्ट्रेन कैंसर का कारण भी बन सकते हैं, इसलिए स्किन पर होने वाले किसी भी नए उभार की जांच जरूरी है।

दर्दनाक छाले या घाव (Herpes)-Herpes Simplex Virus (HSV) के कारण त्वचा पर पानी भरे छोटे छाले हो सकते हैं जो बाद में घाव का रूप ले लेते हैं। World Health Organization (WHO) के अनुसार, हर्पीज के लक्षण आने-जाने वाले हो सकते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि समस्या ठीक हो गई है, जबकि वायरस शरीर में मौजूद रहता है।

गर्दन या जोड़ों के पास काले धब्बे (HIV)- HIV के शुरुआती संक्रमण के दौरान कई पुरुषों में 'सेरोकॉन्वर्जन रैश' (Seroconversion Rash) देखा जाता है। यह आमतौर पर चेहरे, गर्दन या धड़ पर चपटे लाल धब्बे के रूप में दिखता है, जिसके साथ बुखार और थकान जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं।

साधारण एलर्जी और STD के रैशेज में अंतर कैसे पहचानें?

अधिकतर स्किन एलर्जी दवा या क्रीम लगाने से 2-3 दिनों में ठीक हो जाती है और उनमें तेज खुजली होती है। लेकिन STD से जुड़े रैशेज अक्सर:

  • बिना खुजली या जलन के होते हैं।
  • दवा के बावजूद हफ्तों तक बने रहते हैं।
  • इनके साथ बुखार, लिम्फ नोड्स में सूजन या वजन घटने जैसे लक्षण दिख सकते हैं।

सावधानी ही बचाव है

भारत में शर्म (Stigma) के कारण पुरुष डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती पहचान से इन बीमारियों का इलाज संभव है। यदि आपकी स्किन पर कोई भी असामान्य बदलाव दिखे, तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट (Dermatologist) या यूरोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें। याद रखें, आपकी त्वचा आपके आंतरिक स्वास्थ्य का आईना है; इसके संकेतों को समझना ही असली समझदारी है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

20 Apr 2026 04:25 pm

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