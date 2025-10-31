Patrika LogoSwitch to English

Mooli Ke Nuksan: मूली है हेल्दी, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, जानिए किन लोगों को करनी चाहिए परहेज

Mooli Ke Nuksan: अगर आपको भी सर्दियों में मूली खाना खूब पसंद है, तो जरूर जान लें इससे जुड़ी कुछ अहम बातें। इसका सेवन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी।

Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 31, 2025

Radish leaves side effects, radish side effects, Mooli Ke Nuksan,

Who should not eat radish|फोटो सोर्स – Freepik

Mooli Ke Nuksan: सर्दियों के मौसम में कई तरह की सब्जियां उपलब्ध होती हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं, जिनसे इस मौसम में परहेज करना चाहिए। सर्दियों में मूली भले ही बेहद पसंद की जाती हो, लेकिन इसे खाने से कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर हम इसमें मौजूद गुणों की बात करें तो विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे पोषक तत्व, पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं। आइए जानते हैं, सर्दियों की यह फायदेमंद सब्जी किन लोगों के लिए परेशानी बन सकती है।

मूली खाने के नुकसान (Mooli Khane Ke Nuksan)

डिहाइड्रेशन


मूली में लगभग 95% पानी और पोटैशियम पाया जाता है, जो शरीर में डाययूरेटिक इफेक्ट पैदा करता है यानी बार-बार पेशाब लगना शुरू हो जाता है। सर्दियों के मौसम में शरीर पहले से ही थोड़ा डिहाइड्रेटेड रहता है, ऐसे में ज्यादा मूली खाना शरीर के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बिगाड़ सकता है और पानी की कमी भी बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप मूली खाते हैं, तो साथ में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे।

ब्लड शुगर पर असर


डायबिटीज के मरीजों को मूली का सेवन संयमित मात्रा में करना चाहिए। मूली में मौजूद ग्लूकोसिनोलेट्स और फाइबर ब्लड शुगर को तेजी से कम कर सकते हैं। अगर इसे ज़्यादा मात्रा में खाया जाए, तो हाइपोग्लाइसीमिया (Low Blood Sugar) की समस्या हो सकती है। इसलिए डायबिटीज वाले लोग मूली खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

थायरॉइड मरीजों के लिए सावधानी


थायरॉइड की समस्या, खासकर हाइपोथायरॉइडिज्म वाले लोगों को मूली से परहेज़ करना चाहिए। मूली में मौजूद गॉइट्रोजेंस शरीर में आयोडीन के अवशोषण को कम कर देते हैं, जिससे थायरॉइड हार्मोन का निर्माण प्रभावित हो सकता है। अगर आपका TSH लेवल बढ़ा हुआ है, तो मूली का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी है।

आयरन की अधिकता


मूली में लगभग 0.7 mg आयरन प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। हालांकि यह नॉन-हीम आयरन होता है जो शरीर में आसानी से अवशोषित नहीं होता, लेकिन अगर आप पहले से आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं या आपको हीमोक्रोमेटोसिस जैसी बीमारी है, तो ज्यादा मूली खाने से आयरन ओवरलोड की स्थिति बन सकती है। इससे पेट दर्द, उल्टी, दस्त, सिरदर्द या लीवर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

Winter Vegetables Eating Benefits: मेथी से लेकर मूली तक, जानिए सर्दियों की 7 फायदेमंद सब्जियों के लाभ
लाइफस्टाइल
Benefits of eating vegetables in winter,Winter Vegetables Eating Benefits,

Published on:

31 Oct 2025 12:43 pm

Mooli Ke Nuksan: मूली है हेल्दी, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, जानिए किन लोगों को करनी चाहिए परहेज

