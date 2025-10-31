Mooli Ke Nuksan: मूली है हेल्दी, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, जानिए किन लोगों को करनी चाहिए परहेज

Mooli Ke Nuksan: सर्दियों के मौसम में कई तरह की सब्जियां उपलब्ध होती हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं, जिनसे इस मौसम में परहेज करना चाहिए। सर्दियों में मूली भले ही बेहद पसंद की जाती हो, लेकिन इसे खाने से कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर हम इसमें मौजूद गुणों की बात करें तो विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे पोषक तत्व, पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं। आइए जानते हैं, सर्दियों की यह फायदेमंद सब्जी किन लोगों के लिए परेशानी बन सकती है।