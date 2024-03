सुबह की कॉफी का प्यार कम कर सकता है इस गंभीर रोग का खतरा

जयपुरPublished: Mar 26, 2024 12:11:13 pm Submitted by: Manoj Kumar

आपके सुबह की कॉफी (Morning coffee) का प्यार आपके लिए फायदेमंद हो सकता है! हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, यह पार्किंसन रोग (Parkinson's disease) के खतरे को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। अध्ययन, जो जर्नल न्यूरोलॉजी के अप्रैल अंक में प्रकाशित हुआ था, में 35-70 आयु वर्ग के 1,84,024 लोगों को शामिल किया गया था, जिनका 13.1 वर्षों की औसत अवधि के लिए अनुसरण किया गया था।

Morning Coffee May Reduce Risk of Parkinson's Disease

पार्किंसन रोग के खतरे से बचाने में मदद कर सकती सुबह की कॉफी Morning coffee can help protect against the risk of Parkinson's disease पार्किंसन रोग (Parkinson's disease) के खतरे से बचाने में मदद कर सकतीक्या आपको अपनी सुबह की कॉफी (Morning coffee) बहुत पसंद है? तो यह आपको पार्किंसन रोग (Parkinson's disease) के खतरे से बचाने में मदद कर सकती है, ऐसा एक अध्ययन का दावा है। अध्ययन, जो जर्नल न्यूरोलॉजी के अप्रैल अंक में ऑनलाइन प्रकाशित हुआ था, में 35-70 आयु वर्ग के 1,84,024 लोग शामिल थे, जिनका 13.1 वर्षों की औसत अवधि तक अनुसरण किया गया।





जो लोग सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं उनमें पार्किंसन रोग होने का खतरा 37 प्रतिशत कम अध्ययन के नतीजों में पाया गया कि जो लोग सबसे ज्यादा कॉफी (Morning coffee) पीते हैं उनमें पार्किंसन रोग (Parkinson's disease) होने का खतरा 37 प्रतिशत कम हो जाता है, जबकि जो लोग कॉफी (Coffee) नहीं पीते हैं उनकी तुलना में। नीदरलैंड्स के यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कह, यह अध्ययन दर्शाता है कि कॉफी (Coffee)का पार्किंसन रोग (Parkinson's disease) पर न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव कैफीन और उसके मेटाबोलाइट्स के कारण होता है, जैसा कि रोग का निदान होने से कई साल पहले प्लाज्मा कैफीन और उसके मेटाबोलाइट्स की विस्तृत मात्रा निर्धारण द्वारा सिद्ध किया गया है। कॉफी पीने से न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी का खतरा 43 प्रतिशत कम इसके अलावा, कैफीनयुक्त कॉफी (Coffee) पीने से न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी का खतरा 43 प्रतिशत कम हो गया। टीम को हालांकि, डिकैफ़िनेटेड कॉफी (Ccoffee) के साथ कोई संबंध नहीं मिला। इसके अलावा, कैफीनयुक्त कॉफी (Coffee) पीने से न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी का खतरा 43 प्रतिशत कम हो गया। टीम को हालांकि, डिकैफ़िनेटेड कॉफी (Ccoffee) के साथ कोई संबंध नहीं मिला। हैदराबाद के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉ सुधीर कुमार ने लिखा, "कॉफी प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। दीर्घकालिक रूप से कैफीनयुक्त कॉफी का सेवन करने से पार्किंसन रोग (Parkinson's disease) का खतरा कम हो सकता है।"

चाय पीने वालों में भी पार्किंसन रोग का जोखिम कम

अध्ययन में यह भी पाया गया कि जो लोग चाय पीते थे उनमें भी पार्किंसन रोग (Parkinson's disease) का थोड़ा कम जोखिम देखा गया, हालांकि कॉफी (Coffee) पीने वालों की तुलना में यह कम था। शोधकर्ताओं का कहना है कि अध्ययन के निष्कर्षों को भविष्य के शोधों में और मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया, "कैफीन और उसके मेटाबोलाइट्स जैसे थियोफिलाइन और पैराज़ैंथिन के कारण न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव पार्किंसन रोग (Parkinson's disease) के कम जोखिम से जुड़ा था।"अध्ययन में यह भी पाया गया कि जो लोग चाय पीते थे उनमें भी पार्किंसन रोग (Parkinson's disease) का थोड़ा कम जोखिम देखा गया, हालांकि कॉफी (Coffee) पीने वालों की तुलना में यह कम था। शोधकर्ताओं का कहना है कि अध्ययन के निष्कर्षों को भविष्य के शोधों में और मजबूत करने की आवश्यकता है। कॉफी के संभावित न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव अध्ययन में शामिल शोधकर्ताओं ने बताया कि कॉफी (Coffee) में मौजूद कैफीन और उसके मेटाबोलाइट्स पार्किंसन रोग के विकास को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैफीन एक एडेनोसिन रिसेप्टर विरोधी के रूप में कार्य करता है, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एडेनोसिन तंत्रिका गतिविधि को कम करता है, जबकि कैफीन इसे रोकता है, जिससे सतर्कता और सतर्कता बढ़ जाती है। अध्ययन के अनुसार, कैफीन मस्तिष्क में अल्फा-सिन्यूक्लिन नामक प्रोटीन के टुकड़े टुकड़े होने को भी रोक सकता है। अल्फा-सिन्यूक्लिन का असामान्य रूप से जमा होना पार्किंसन रोग की विशेषता है। अध्ययन की सीमाएं अध्ययन में शामिल प्रतिभागियों से केवल उनके आहार के बारे में पूछा गया था, वास्तव में उन्होंने कितनी कॉफी पी थी, इसका कोई मात्रा निर्धारण नहीं किया गया था। साथ ही, यह एक अवलोकन संबंधी अध्ययन था, इसलिए यह साबित नहीं करता है कि कॉफी पीने से सीधे पार्किंसन रोग का खतरा कम होता है। अधिक शोध की आवश्यकता है, संभवतः यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षणों के रूप में, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कॉफी वास्तव में पार्किंसन रोग को रोकने में मदद कर सकती है। पढ़ना जारी रखे