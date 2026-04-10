Morning Water: सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना पड़ सकता है भारी, अभी जानें क्या कहती है रिसर्च

Morning Water: स्वस्थ रहने की चाह में सुबह उठते ही गर्म पानी पीना एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। हम इसे वजन घटाने और बॉडी डिटॉक्स का रामबाण इलाज मानते हैं। लेकिन, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (BMJ) और विशेषज्ञों का मानना है कि पानी का तापमान और मात्रा सही न हो, तो यह 'अमृत' की जगह 'विष' के समान काम करने लगता है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान दोनों ही बहुत अधिक गर्म पानी के सेवन को लेकर सचेत करते हैं।