Mouth Breathing Causes: मुंह खोलकर सोना क्या किसी बीमारी का संकेत है, डॉक्टर से जानिए

Mouth Breathing Causes: अक्सर आपने देखा होगा की कई लोग नींद में मुंह खोलकर सोते हैं। आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो बता दें कि ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि किसी बीमारी का सकेंत हो सकता है। कई लोग नींद में नाक से सांस लेते हैं, लेकिन कई लोग आदतन या परेशानी के चलते मुंह खोलकर सोते हैं। तो आइए जानते हैं डॉ. अर्जुन राज से इसके पीछे की वजह।