Mouth Breathing Causes: मुंह खोलकर सोना क्या किसी बीमारी का संकेत है, डॉक्टर से जानिए

Mouth Breathing Causes: क्या आप या आपका बच्चा नींद में मुंह खोलकर सोते हैं? जानिए इसके कारण, नुकसान और इलाज। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह आदत कभी-कभी किसी गंभीर बीमारी जैसे स्लीप एपनिया, एडिनॉइड्स या नाक ब्लॉकेज का संकेत हो सकती है।

भारत

Dimple Yadav

Aug 30, 2025

Sleeping With Your Mouth Open Bad
Sleeping With Your Mouth Open Bad (photo- chatgtp)

Mouth Breathing Causes: अक्सर आपने देखा होगा की कई लोग नींद में मुंह खोलकर सोते हैं। आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो बता दें कि ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि किसी बीमारी का सकेंत हो सकता है। कई लोग नींद में नाक से सांस लेते हैं, लेकिन कई लोग आदतन या परेशानी के चलते मुंह खोलकर सोते हैं। तो आइए जानते हैं डॉ. अर्जुन राज से इसके पीछे की वजह।

क्यों खुला रहता है मुंह सोते समय?

नाक बंद होना: कई लोगों को सर्दी-जुकाम, एलर्जी, अस्थमा या साइनस की वजह से लोग नाक से सही सांस नहीं ले पाते और मुंह खुल जाता है।

एडिनॉइड्स या टॉन्सिल्स: इसमें बच्चों में गले के पीछे मौजूद एडिनॉइड्स सूज जाते हैं, जिससे नाक का रास्ता ब्लॉक हो जाता है।

स्लीप एपनिया: नींद में सांस रुकने की समस्या (OSA) से भी लोग मुंह खोलकर सोते हैं और जोर से खर्राटे लेते हैं।

नाक की हड्डी टेढ़ी होना (Deviated Septum): नाक के अंदर की हड्डी अगर टेढ़ी हो तो सांस लेने में दिक्कत होती है और मुंह खुला रह सकता है।

आदत: कुछ लोग बचपन से ही मुंह खोलकर सोते हैं और धीरे-धीरे यह उनकी आदत बन जाती है।

क्या हो सकते हैं नुकसान?

इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। इसमें बार-बार मुंह सूखना और लार कम होना। दांतों में कीड़े लगना, मसूड़ों की बीमारी और दांतों की चमक कम होना। मुंह से बदबू आना और होंठ फट जाना। गले में खराश, बार-बार गला सूखना। बच्चों में चेहरे के आकार और दांतों की बनावट पर असर। नींद पूरी न होना और दिन में थकान या चिड़चिड़ापन।

बच्चों में क्यों है खास चिंता का विषय?

नवजात शिशु और छोटे बच्चे ज्यादातर नाक से ही सांस लेते हैं। अगर कोई बच्चा अचानक मुंह खोलकर सोने लगे तो ये एडिनॉइड्स की सूजन, नाक ब्लॉक होने या किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। समय रहते डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।

क्या करें?

नाक बंद हो तो स्टीम, सलाइन स्प्रे या ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। एलर्जी, अस्थमा या साइनस का इलाज करवाएं। सोने की पोजीशन बदलें। करवट लेकर या सिर ऊंचा करके सोएं। डॉक्टर की सलाह से नोज स्ट्रिप्स या माउथ टेपिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एडिनॉइड्स, टॉन्सिल्स या नाक की हड्डी समस्या दे रही है, तो डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे सकते हैं।

कब डॉक्टर को दिखाएं?

अगर आपका बच्चा हमेशा मुंह खोलकर सो रहा हो। जोर-जोर से खर्राटे ले रहा हो। सुबह उठकर सिरदर्द या ध्यान लगाने में दिक्कत हो। बार-बार दांतों और मसूड़ों की समस्या हो। मुंह और गले में लगातार सूखापन बना रहे। तो आप इसे डॉक्टर को दिखा सकता हैं।

health

Health department

Updated on:

30 Aug 2025 12:15 pm

Published on:

30 Aug 2025 12:01 pm

Health / Mouth Breathing Causes: मुंह खोलकर सोना क्या किसी बीमारी का संकेत है, डॉक्टर से जानिए

