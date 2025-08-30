Anger Can Increase Heart Disease Risk: गुस्सा अगर संभाला नहीं गया, तो ये दिल को कमजोर कर सकता है

Anger Can Increase Heart Disease Risk: गुस्सा आना एक सामान्य भावना है, जो अक्सर लोगों में देखने को मिलती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर यह अनियंत्रित हो और रोज़ आने लगे, तो यह शरीर के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। साथ ही, यह मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर कर सकता है। यह शरीर में कई तरह की बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है, खासकर दिल से जुड़ी बीमारियां। गुस्सा आना या गुस्से को दबाकर रखना, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की गड़बड़ी यहां तक कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। आइए जानें, गुस्से को कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है।