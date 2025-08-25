6-6-6 Walking Trend क्या है, दिल की बीमारी, डायबिटिज आदि से दिला सकता है निजात

6-6-6 वॉकिंग रुटीन लोगों को फिट रखने का एक बेहतरीन और आसान तरीका माना गया है। ये आपके शरीर की फिटनेस को बरकरार रखने में मदद कर सकता है। इस रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको अपनी वॉकिंग हेब‍िट में बस 6 नंबर को जोड़ना होगा। इसका मतलाब आपको सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे, कुल 60 मिनट के लिए वॉक करना है। इसके साथ ही 6 मिनट का वार्म-अप और 6 मिनट का कूल-डाउन भी इस रुटीन में आपको शामिल करना होगा।