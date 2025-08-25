Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

6-6-6 Walking Trend क्या है, दिल की बीमारी, डायबिटिज आदि से दिला सकता है निजात

6-6-6 Walking Trend: 6-6-6 वॉकिंग ट्रेंड एक आसान और असरदार फिटनेस ट्रेंड माना जाता है। ये फिटनेस फॉर्मूला दिल, दिमाग और शरीर तीनों को फिट रखने में मदद करता है।

भारत

Anamika Mishra

Aug 25, 2025

6-6-6 walking trend for fitness, fitness tips
Walking Trend 666 (Image source: meta AI)

6-6-6 Walking Trend: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलती लाइफस्टाइल के बीच खुद को फिट रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। खराब खान-पान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के करण कई बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक नया फिटनेस ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे 6-6-6 वॉकिंग ट्रेंड (Walking Trend 666) का नाम दिया गया है। इस आर्टिकल में हम 6-6-6 वॉकिंग ट्रेंड के फायदों के बारे में जानेंगे।

क्या है 6-6-6 वॉकिंग रूटीन (What Is 6-6-6 Walking Routine)

6-6-6 वॉकिंग रुटीन लोगों को फिट रखने का एक बेहतरीन और आसान तरीका माना गया है। ये आपके शरीर की फिटनेस को बरकरार रखने में मदद कर सकता है। इस रूटीन को फॉलो करने के लिए आपको अपनी वॉकिंग हेब‍िट में बस 6 नंबर को जोड़ना होगा। इसका मतलाब आपको सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे, कुल 60 मिनट के लिए वॉक करना है। इसके साथ ही 6 मिनट का वार्म-अप और 6 मिनट का कूल-डाउन भी इस रुटीन में आपको शामिल करना होगा।

6-6-6 वॉकिंग ट्रेंड के फायदे (Benefits of 6-6-6 Walking Trend)

दिल की बीमारी से बचाने में मदद (Protection Against Heart Disease): रोजना नियमित रूप से चलने से दिल की बीमारी का खतरा कम होता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है।

डायबिटीज (Diabetes): चलने से ब्लड शुगर लेवल भी नियंत्रित रहता है, जिससे शुगर के रोगियों को लाभ मिलता है।

वजन (Weight Maintenance): नियमित रूप से चलने से वजन कम करने और सही वजन बनाए रखने में मदद मिलती है, जो शुगर और दिल की बीमारी के खतरे को कम करता है।

मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health): चलने से तनाव और चिंता कम होती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।

6-6-6 वॉकिंग ट्रेंड को कैसे अपनाएं (Suggestions To Adopt 6-6-6 Walking Trend):

नियमितता (Regularity): दिन में तीन बार 6 मिनट तक चलने का प्रयास करें, चाहे वह सुबह हो, दोपहर हो या शाम।

स्थिरता (Stability): एक ही समय पर चलने का प्रयास करें, ताकि यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए।

साथी ढूंढें (Find Partner): किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ चलने से आपको प्रेरणा मिलेगी और फिर वॉक करने में आपको ज्यादा आनंद आएगा।

लाइफस्टाइल

Published on:

25 Aug 2025 04:20 pm

Hindi News / Lifestyle News / 6-6-6 Walking Trend क्या है, दिल की बीमारी, डायबिटिज आदि से दिला सकता है निजात

