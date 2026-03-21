Oral Health Symptoms: मुंह में दिख रहे ये 7 संकेत हो सकते हैं गंभीर बीमारी का इशारा, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Oral Health Symptoms (Photo- gemini ai)
Oral Health Symptoms: अक्सर हम मुंह की सेहत को सिर्फ ब्रश, फ्लॉस और कैविटी तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारा मुंह कई बड़ी बीमारियों के शुरुआती संकेत पहले ही दे देता है। अगर आप इन संकेतों को समय रहते पहचान लें, तो गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है।
अगर आपका मुंह लगातार सूख रहा है, जीभ में जलन हो रही है या बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है। शरीर में शुगर बढ़ने पर मुंह में बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपते हैं, जिससे समस्या बढ़ती है।
अगर आपकी जीभ बहुत चिकनी, फीकी या दर्द वाली लग रही है, तो यह आयरन की कमी यानी एनीमिया का लक्षण हो सकता है। इसके साथ होंठों के किनारों पर दरारें भी दिख सकती हैं।
जीभ का लाल और सूजा हुआ दिखना, जलन होना या खाने का स्वाद बदलना विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। कई बार ये लक्षण थकान से पहले ही नजर आ जाते हैं।
अगर आपके दांत अचानक संवेदनशील हो गए हैं या इनेमल घिसता हुआ लग रहा है, तो यह पेट के एसिड के मुंह तक आने यानी एसिड रिफ्लक्स का संकेत हो सकता है।
मुंह में सफेद धब्बे, मसूड़ों की समस्या या बार-बार इन्फेक्शन होना इम्यून सिस्टम कमजोर होने का संकेत हो सकता है, जो HIV जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ा हो सकता है।
अगर मुंह में कोई घाव लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा, लाल या सफेद धब्बे दिख रहे हैं या कोई गांठ महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है।
इस बीमारी में मुंह बहुत ज्यादा सूख जाता है क्योंकि लार कम बनने लगती है। इससे बोलने, खाने और निगलने में परेशानी होती है और दांत जल्दी खराब हो सकते हैं।
हमारा शरीर पहले से ही संकेत देता है, बस हमें उन्हें समझने की जरूरत होती है। मुंह में दिखने वाले छोटे-छोटे बदलाव बड़ी बीमारियों का संकेत हो सकते हैं।
अगर आप इन छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो बड़ी बीमारियों से बचाव आसान हो सकता है।
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