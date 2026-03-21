21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Oral Health Symptoms: मुंह में दिख रहे ये 7 संकेत हो सकते हैं गंभीर बीमारी का इशारा, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Oral Health Symptoms: क्या आपका मुंह दे रहा है बीमारी का संकेत? जानिए डायबिटीज, एनीमिया, B12 की कमी और कैंसर के शुरुआती लक्षण जो मुंह में दिखते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 21, 2026

Oral Health Symptoms

Oral Health Symptoms (Photo- gemini ai)

Oral Health Symptoms: अक्सर हम मुंह की सेहत को सिर्फ ब्रश, फ्लॉस और कैविटी तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारा मुंह कई बड़ी बीमारियों के शुरुआती संकेत पहले ही दे देता है। अगर आप इन संकेतों को समय रहते पहचान लें, तो गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है।

डायबिटीज: बार-बार सूखता मुंह

अगर आपका मुंह लगातार सूख रहा है, जीभ में जलन हो रही है या बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है। शरीर में शुगर बढ़ने पर मुंह में बैक्टीरिया और फंगस तेजी से पनपते हैं, जिससे समस्या बढ़ती है।

एनीमिया: फीकी और दर्द वाली जीभ

अगर आपकी जीभ बहुत चिकनी, फीकी या दर्द वाली लग रही है, तो यह आयरन की कमी यानी एनीमिया का लक्षण हो सकता है। इसके साथ होंठों के किनारों पर दरारें भी दिख सकती हैं।

विटामिन B12 की कमी: जलन और स्वाद में बदलाव

जीभ का लाल और सूजा हुआ दिखना, जलन होना या खाने का स्वाद बदलना विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। कई बार ये लक्षण थकान से पहले ही नजर आ जाते हैं।

एसिड रिफ्लक्स: दांतों की सेंसिटिविटी

अगर आपके दांत अचानक संवेदनशील हो गए हैं या इनेमल घिसता हुआ लग रहा है, तो यह पेट के एसिड के मुंह तक आने यानी एसिड रिफ्लक्स का संकेत हो सकता है।

HIV: बार-बार इन्फेक्शन और सफेद धब्बे

मुंह में सफेद धब्बे, मसूड़ों की समस्या या बार-बार इन्फेक्शन होना इम्यून सिस्टम कमजोर होने का संकेत हो सकता है, जो HIV जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ा हो सकता है।

मुंह का कैंसर: लंबे समय तक न भरने वाले घाव

अगर मुंह में कोई घाव लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा, लाल या सफेद धब्बे दिख रहे हैं या कोई गांठ महसूस हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है।

Sjogren’s Syndrome: बहुत ज्यादा सूखापन

इस बीमारी में मुंह बहुत ज्यादा सूख जाता है क्योंकि लार कम बनने लगती है। इससे बोलने, खाने और निगलने में परेशानी होती है और दांत जल्दी खराब हो सकते हैं।

क्यों जरूरी है ध्यान देना?

हमारा शरीर पहले से ही संकेत देता है, बस हमें उन्हें समझने की जरूरत होती है। मुंह में दिखने वाले छोटे-छोटे बदलाव बड़ी बीमारियों का संकेत हो सकते हैं।

क्या करें?

  • मुंह में होने वाले बदलावों को नजरअंदाज न करें
  • दर्द, सूखापन या धब्बों को गंभीरता से लें
  • नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास चेकअप कराएं
  • किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें

अगर आप इन छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो बड़ी बीमारियों से बचाव आसान हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Oral Cancer Risk: मुंह में दिखें ये सफेद या लाल दाग तो हो जाएं सतर्क! कहीं आप अनजाने में कैंसर तो नहीं पाल रहे?
स्वास्थ्य
Oral Cancer Risk

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Mar 2026 11:18 am

Hindi News / Health / Oral Health Symptoms: मुंह में दिख रहे ये 7 संकेत हो सकते हैं गंभीर बीमारी का इशारा, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Heart Health Tips: शाम की ये 6 आदतें दिल के लिए खतरनाक, जानिए कैसे बढ़ता है हार्ट डिजीज का खतरा

Heart Health Tips
स्वास्थ्य

Kala Lehsun : काला लहसुन फैटी लिवर, डायबिटीज… के लिए “बेस्ट दवा”, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने क्यों कहा ऐसा

Kala Lehsun Khane ke fayde, Black Garlic Benefits, Black Garlic for Fatty Liver, Black Garlic for Diabetes, Black Garlic for Cancer,
डाइट फिटनेस

Neck Pain Sleeping Posture: सोते समय हो रही ये गलती बन सकती है गर्दन दर्द का कारण! डॉक्टर से जानें सोने का सही पोश्चर

Neck Pain Sleeping Posture
स्वास्थ्य

सिर्फ फ्लू नहीं है यह बुखार, Meningitis के मामलों में अचानक बढ़ोतरी, जानें क्यों खतरनाक है यह बीमारी

Meningitis Outbreak UK
स्वास्थ्य

चलते-फिरते, खाते-पीते…अचानक आई मौत! हार्ट अटैक या कुछ और… अचानक होता क्या है?

Heart Attack vs cardiac arrest dil ka sach series part 8
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.