Oral Health Symptoms: मुंह में दिख रहे ये 7 संकेत हो सकते हैं गंभीर बीमारी का इशारा, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Oral Health Symptoms: अक्सर हम मुंह की सेहत को सिर्फ ब्रश, फ्लॉस और कैविटी तक ही सीमित समझते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारा मुंह कई बड़ी बीमारियों के शुरुआती संकेत पहले ही दे देता है। अगर आप इन संकेतों को समय रहते पहचान लें, तो गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है।