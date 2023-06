How to clean eyes : आंख से कीचड़ आना इन बीमारियों का हो सकता है संकेत, जानिए कैसे करें आंखों की सफाई

जयपुरPublished: Jun 20, 2023 10:43:46 am Submitted by: MANOJ VASHISTH

Easy way to take care of eyes : जब भी आप सुबह उठते हैं तो आंखों में चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे आम बोल-चाल की भाषा में कीचड़ कहा जाता है। ऐसा टिअर डक्ट (जिनसे आंसू निकलते हैं) के ब्लॉक हो जाने से आंखों में चिपचिपा पदार्थ बनने लगता है। एम्निओटिक फ्लूड या त्वचा की कोशिकाओं के कारण ऐसा होता है। आंखों से पीला चिपचिपा या पपड़ीदार पदार्थ को आंखों का कीचड़ (mucus of the eyes) कहा जाता है। यह एक बहुत ही सामान्य समस्या हो सकती है। यह समस्या किसी भी उम्र और वर्ग के लोगों को हो सकती है। हम में से कई लोग इस परेशानी से जूझ चुके होंगे। लेकिन अगर यह परेशानी लंबे समय तक आंखों से कीचड़ आना गंभीर परेशानी का कारण हो सकती है।