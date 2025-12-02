स्क्रीन देखने से बिगड़ी आंखें? FDA ने लांच किया चश्मा जो बच्चों की नजर खराब होने से रोकेगा!

Myopia Control Glasses for Kids: ज्यादातर बच्चों को जिंदगी में कभी न कभी चश्मा लग ही जाता है। पहली बार चश्मा पहनना कई बच्चों के लिए बड़ी बात होती है। लेकिन क्या हो अगर यही चश्मा बच्चों की नजर खराब होने से रोकने में भी मदद करे? अब यह संभव हो गया है। अमेरिका की FDA ने सितंबर में एक ऐसी नई चश्मे की टेक्नोलॉजी को मंजूरी दी है, जो बच्चों में बढ़ती मायोपिया (नजदीक की चीज साफ, दूर की धुंधली) को काफी हद तक धीमा कर सकती है। ये लेंस पहले यूरोप, एशिया और कई देशों में इस्तेमाल हो रहे थे, और अब अमेरिका में भी उपलब्ध हैं।