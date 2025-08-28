Nail Health: सफेद, पीले या नीले नाखून? रंग देखकर जानिए कहीं छिपी तो नहीं कोई गंभीर बीमारी?

Nail Health Warning Signs: हममें से ज्यादातर लोग नाखूनों को केवल ब्यूटी से जोड़कर देखते हैं। नेल पॉलिश, नेल आर्ट या पार्लर ट्रीटमेंट तक ही इसकी अहमियत समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नाखून सिर्फ हाथ-पैर की शोभा नहीं हैं, बल्कि ये हमारी भीतरी सेहत के आईने होते हैं। अक्सर डॉक्टर भी किसी बीमारी की शुरुआती झलक नाखूनों की रंगत और बनावट देखकर ही पहचान लेते हैं।अगर आपके नाखूनों का रंग सफेद, पीला, नीला या उनमें धब्बे दिखाई देने लगे हैं तो इसे हल्के में न लें। यह आपके शरीर में चल रही किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा हो सकता है।आइए जानते हैं कि नाखूनों के अलग-अलग रंग और बदलाव किस बीमारी का संकेत हो सकते हैं।