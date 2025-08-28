Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Nail Health: सफेद, पीले या नीले नाखून? रंग देखकर जानिए कहीं छिपी तो नहीं कोई गंभीर बीमारी?

Nail Health: अगर आपके नाखूनों का रंग सफेद, पीला, नीला या उनमें धब्बे दिखाई देने लगे हैं तो इसे हल्के में न लें। यह आपके शरीर में चल रही किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा हो सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 28, 2025

nail health,Nail color,Nail infection,Nail texture, Nail growth,
Nail color health indicator|फोटो सोर्स – Freepik

Nail Health Warning Signs: हममें से ज्यादातर लोग नाखूनों को केवल ब्यूटी से जोड़कर देखते हैं। नेल पॉलिश, नेल आर्ट या पार्लर ट्रीटमेंट तक ही इसकी अहमियत समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि नाखून सिर्फ हाथ-पैर की शोभा नहीं हैं, बल्कि ये हमारी भीतरी सेहत के आईने होते हैं। अक्सर डॉक्टर भी किसी बीमारी की शुरुआती झलक नाखूनों की रंगत और बनावट देखकर ही पहचान लेते हैं।अगर आपके नाखूनों का रंग सफेद, पीला, नीला या उनमें धब्बे दिखाई देने लगे हैं तो इसे हल्के में न लें। यह आपके शरीर में चल रही किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा हो सकता है।आइए जानते हैं कि नाखूनों के अलग-अलग रंग और बदलाव किस बीमारी का संकेत हो सकते हैं।

पीले नाखून

नाखूनों का पीला होना सामान्य नहीं है। यह अक्सर फंगल इंफेक्शन या थायरॉइड संबंधी गड़बड़ियों की ओर इशारा करता है। साथ ही, विटामिन और मिनरल्स की कमी भी नाखूनों को पीला बना सकती है।

सफेद नाखून

अगर नाखून पूरी तरह सफेद नजर आ रहे हैं तो यह लिवर की समस्या जैसे पीलिया की तरफ इशारा कर सकता है। कई बार यह एनीमिया यानी आयरन की कमी की भी निशानी होता है। ऐसे में तुरंत जांच कराना जरूरी है।

नीले नाखून

अगर आपके नाखून नीले पड़ रहे हैं तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। यह शरीर में ऑक्सीजन की कमी या फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का चेतावनी संकेत है। ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

काले या भूरे धब्बे

नाखूनों पर लगातार गहरे काले या भूरे धब्बे दिखना गंभीर संकेत है। यह मेलानोमा (त्वचा कैंसर का एक प्रकार) का लक्षण हो सकता है। अगर धब्बे का आकार या रंग बदल रहा है तो तुरंत विशेषज्ञ से जांच कराएं।

लाल नाखून

नाखूनों का लाल होना अक्सर शरीर में सूजन या इंफेक्शन से जुड़ा होता है। कई बार यह हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी की ओर भी इशारा करता है।

सफेद धब्बे

छोटे-छोटे सफेद धब्बे ज्यादातर मामलों में हानिरहित होते हैं और ये कैल्शियम या जिंक की कमी के कारण बनते हैं। लेकिन अगर बार-बार यह समस्या हो रही है, तो पोषण की जांच करवाना फायदेमंद रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

28 Aug 2025 10:45 am

Published on:

28 Aug 2025 10:09 am

Hindi News / Health / Nail Health: सफेद, पीले या नीले नाखून? रंग देखकर जानिए कहीं छिपी तो नहीं कोई गंभीर बीमारी?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.