Nathalie Baye Dies : इस बीमारी से हुई “बैड गर्ल” फेम एक्ट्रेस की मौत, जानिए डिमेंशिया साइलेंट किलर कैसे?

Nathalie Baye Death Reason : फ्रेंच की एक्ट्रेस नथाली बे (Nathalie Baye) की मौत से सिनेमा जगत दुखी है। कई स्टार शोक प्रकट कर रहे हैं। इनके परिवार की ओर से फ्रेंच न्यूज एजेंसी AFP को बताया गया है कि एक्ट्रेस की मौत शुक्रवार को उनके घर पर डिमेंशिया के कारण हुई है। आइए, डॉ. हिमांशु गुप्ता (आपातकाल मेडिकल एक्सपर्ट) से समझते हैं कि डिमेंशिया कब मौत का कारण बन जाता है।